Ощадбанк планує отримати рекордний прибуток за підсумками року

Голова Ощадбанку очікує цьогоріч рекордного для банку чистого прибутку — близько 6−7 млрд грн. Про це в інтерв'ю Forbes розповів СЕО банку Сергій Наумов.

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Прибутки Ощаду

За підсумками трьох кварталів 2023 року Ощадбанк отримав 14,2 млрд грн чистого прибутку. Більшу його частину — майже 9 млрд грн — банк отримав завдяки операційній діяльності, розповів голова правління «Ощаду».

Порівняно з аналогічним періодом минулого року чистий процентний дохід збільшився на 33%, до 13,8 млрд грн, чистий не процентний дохід — на 10%, до 5,5 млрд грн.

Але на кінцевий річний результат чистого прибутку може вплинути переоцінка цінних паперів, яку Наумов оцінив у 4,7 млрд грн. Що точно призведе до зменшення чистого прибутку — додаткове оподаткування банків, закон про яке недавно ухвалила Верховна Рада. Ставку для банків підвищили до 50%.

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«Плануємо, що з урахуванням усього цього ми заробимо приблизно 6−7 млрд грн», — зазначив Наумов. Це буде рекордний прибуток для банку.

Податок на прибуток банку

За підсумками трьох кварталів 2023 року банківський сектор України отримав 110 млрд грн прибутку. Через це народні депутати, Мінфін і Нацбанк погодили законопроєкт, що передбачає додаткове оподаткування надприбутків банків. Парламент його підтримав.

Так, за цей рік ретроспективно банки змушені будуть заплатити 50% податку на прибуток. З 2024 року ставка буде 25% замість стандартних 18%.

Банки розуміють, що в поточних умовах додаткового оподаткування не уникнути, зазначив Наумов. Проти нинішньої редакції законопроєкту СЕО «Ощаду» не має нічого проти.

«Мій акціонер — держава, тому так чи інакше прибуток належить саме їй, — пояснює він. — Вважаю, що в умовах війни отримувати надприбутки в будь-якій сфері бізнесу — це розкіш».