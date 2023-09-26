З початку року прибуток Ощадбанку зріс у чотири рази

Чистий прибуток державного Ощадбанку за підсумками роботи у січні-серпні поточного року зріс у чотири рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року — з 2,3 млрд грн до більш ніж 9,4 млрд грн. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

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Прибуток за серпень

За серпень чистий прибуток фінустанови склав 1,2 млрд грн.

«На підсумковий фінансовий результат також вплинула переоцінка фінансових інструментів у портфелі цінних паперів: вона додала до загального прибутку близько 1,5 млрд грн», — уточнили в Ощадбанку.

У держбанку відзначають покращення всіх ключових фінансових показників. Зокрема, чистий відсотковий дохід збільшився порівняно з показниками за 8 місяців 2022 року на 39% — до 12,1 млрд грн, чистий комісійний дохід — на 30%, до 4,4 млрд грн.

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Операційний прибуток склав 7,8 млрд грн, що більш ніж удвічі краще за показник за аналогічний період минулого року.

За даними банку, показник адекватності регулятивного капіталу фінустанови станом на 1 вересня цього року становив 18,48% за встановленого нормативу Національного банку України (НБУ) 10%.