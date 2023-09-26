З початку року прибуток Ощадбанку зріс у чотири рази

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

26 вересня 2023, 8:38 Читать на русском

З початку року прибуток Ощадбанку зріс у чотири рази

Чистий прибуток державного Ощадбанку за підсумками роботи у січні-серпні поточного року зріс у чотири рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року — з 2,3 млрд грн до більш ніж 9,4 млрд грн. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

Чистий прибуток державного Ощадбанку за підсумками роботи у січні-серпні поточного року зріс у чотири рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року — з 2,3 млрд грн до більш ніж 9,4 млрд грн.
Фото: minfin.com.ua

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прибуток за серпень

За серпень чистий прибуток фінустанови склав 1,2 млрд грн.

«На підсумковий фінансовий результат також вплинула переоцінка фінансових інструментів у портфелі цінних паперів: вона додала до загального прибутку близько 1,5 млрд грн», — уточнили в Ощадбанку.

У держбанку відзначають покращення всіх ключових фінансових показників. Зокрема, чистий відсотковий дохід збільшився порівняно з показниками за 8 місяців 2022 року на 39% — до 12,1 млрд грн, чистий комісійний дохід — на 30%, до 4,4 млрд грн.

Читайте: Банки адаптуються до нової облікової ставки: як вони планують змінювати дохідність за вкладами

Операційний прибуток склав 7,8 млрд грн, що більш ніж удвічі краще за показник за аналогічний період минулого року.

За даними банку, показник адекватності регулятивного капіталу фінустанови станом на 1 вересня цього року становив 18,48% за встановленого нормативу Національного банку України (НБУ) 10%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 вересня 2023, 8:48
#
Народ несе бабки в банки, банки купують облігації, заробляють ще більші бабки, видають кредити комутреба, потім списують їх як не працюючі.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами