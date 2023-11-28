Акції iRobot впали на 20% після заяви регулятора про угоду з Amazon

Регулятор ЄС виступає проти угоди Amazon з придбання виробника роботів-пилососів iRobot. На думку антимонопольної комісії це придушить конкурентів. Про це пише Financial Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позиція регулятора

Регулятор вважає, що купівля Amazon компанії iRobot за $1,45 млрд може дозволити технологічному гіганту використати своє домінування у Європі й обмежити конкуренцію на ринку роботів-пилососів.

«Amazon може знизити помітність конкуруючих роботів-пилососів на своїй онлайн-платформі, куди, швидше за все, підуть купувати споживачі Франції, Німеччини, Іспанії та Італії» — йдеться у заяві регулятора.

Читайте також: Ринок облігацій США відіграв втрати за 2023 рік, а Deutsche Bank очікує зростання S&P 500

Наразі комісія здійснює поглиблене розслідування угоди, оголошеної минулого року й хоч регулятор вже заявив про свою незгоду, цей процедурний крок не означає повну заборону й Amazon може співпрацювати з комісією для розвʼязання проблем. Питання буде розглядатись до 14 лютого.

Реакція Amazon

Amazon заявив, що продовжить працювати над цим процесом. У компанії додали, що iRobot «зіштовхується із жорсткою конкуренцією з боку інших постачальників пилососів», і Amazon може надати йому «ресурси для прискорення інновацій».

Водночас Федеральна торгова комісія США також розслідує угоду з iRobot, але ще не заперечила її офіційно.

На тлі заяви європейського регулятора акції iRobot впали майже на 20%, втім, папери відновили зростання. На момент написання новини 1 акція компанії коштує $34,35 (+12,70% за 5 днів). Акції Amazon за цей період додали 1,80%.