Ринок облігацій США відіграв втрати за 2023 рік, а Deutsche Bank очікує зростання S&P 500: що потрібно знати вранці

Захисне інвестування у 2023 році не виправдало очікувань на тлі ралі tech-сектора

У ведмежому 2022 році інвестори спрямували в дивідендні ETF понад $60 млрд. Інвестори хотіли захиститися від агресивної ФРС, але втратили через акції схильних до зростання прибутковості облігацій (комунальний сектор, фінанси).

Найбільше постраждав ETF DVY -5,4%, далі SDY -3%, SCHD -2,4%, а VYM нейтрально.

Деякі показали прибуток, але він був скромним PFM +6,6%, NOBL +2,3%, VIG +9,6%. Дивідендні ETF орієнтовані на «value-акції», а 2023 р. виявився «growth ринком».

У 2023 році приплив у дивідендні ETF був $786 млн — мінімум з 2006 року. ETF на ультракороткі облігації залучили $30 млрд після рекордних $42 млрд у 2022 р.

Bloomberg: ринок облігацій США відіграв втрати за 2023 рік

На початку листопада індекс Bloomberg US Treasury перейшов у позитивну область за рік. Прибутковість 10-річок впала з піку 5,02% до близько 4,47%, а 2-річок з піку 5,26% до близько 4,95%.

Стратеги очікують, що падіння прибутковості облігацій збережеться і це надасть імпульс на 2024 р. Знижувальному тренду сприяють спад інфляції та охолодження ринку праці.

Зростають настрої, що пік агресивного підвищення ставок ФРС закінчився. Очікується, що довгі прибутковості знижуватимуться більш поступово через великі випуски.

JPMorgan радить клієнтам купувати 1−5-річні облігації.

Goldman Sachs вважає, що наступний рік буде роком облігацій.

Cynosure Group вважає, що ФРС навряд чи незабаром дасть сигнал про початок монетарного пом'якшення.

Deutsche Bank очікує зростання S&P 500 до 5100 (+12%) до кінця 2024 року

Аналітики прогнозують, що доходи компаній з S&P 500 зростуть на 10% за «м'якої короткої» рецесії та на 19% у разі зростання ВВП США на 2%. Прогноз Deutsche Bank на 8,5% вищий за середнє очікування 33 стратегів, опитаних Reuters.

BMO також очікує зростання S&P 500 у 2024 році на 12% до 5100.

У США ціни на бензин падають 60-й день поспіль — найдовша серія цього року

Середня ціна 1 галона $3,25 — на $0,60 нижча за пік у середині вересня і на близько $0,60 дешевша, ніж в той самий час минулого року. У 14 штатах середня ціна менш як $3 за галон. Дешевий бензин — хороша новина для Байдена і можливий каталізатор роздрібної торгівлі.

Blackstone (BX) вивчає можливості покупок у Європі

СЕО компанії Шварцман висловив оптимізм з приводу відновлення ділової активності.

BX проявляє інтерес до купівлі дата-центрів, складів і студентських гуртожитків по всій Європі.