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28 листопада 2023, 14:38

Ціни на золото зросли до 6-місячного максимуму

Ціни на золото незначно зросли в ході азіатських торгів у вівторок, утримуючись на шестимісячному максимумі на тлі очікувань того, що Федеральна резервна система США не буде більше підвищувати відсоткову ставку. Про це повідомляє Investing.

Ціни на золото незначно зросли в ході азіатських торгів у вівторок, утримуючись на шестимісячному максимумі на тлі очікувань того, що Федеральна резервна система США не буде більше підвищувати відсоткову ставку.
Фото: depositphotos

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Попит на «жовтий метал»

Очікування публікації багатьох економічних показників цього тижня також підтримує попит на «жовтий метал», оскільки ринок очікує на нові ознаки зниження темпів економічного зростання в США та уповільнення підйому в Китаї.

На нічних торгах курс долара опустився до тримісячних мінімумів, що сприятливо позначилося на цінах на золото та інші метали на тлі прогнозів, що більше не буде підвищення ставки ФРС. Однак у ході азіатських торгів долар дещо вирівнявся, оскільки на цьому тижні очікуються нові рекомендації ФРС.

Спотове золото торгувалося на рівні $2015,57 за унцію, у той час, як ф'ючерс на золото з закінченням терміну дії в грудні зріс на 0,2% до $2015,35 за унцію до 00:18 за східним часом (05:18 за Гринвічем). Обидва інструменти знаходяться на найвищому рівні із середини травня.

Читайте також: Атака ХАМАС і війна в Україні: чому ціна на золото не злітає до небес

Очікування ринку

Цього тижня ринок очікує на вихід ключових економічних даних, в першу чергу за індексом цін PCE, який є кращим показником інфляції для ФРС. Крім того, наприкінці тижня будуть опубліковані дані щодо американського індексу PMI за листопад, а також переглянуті дані щодо ВВП третього кварталу.

Будь-які ознаки охолодження американської економіки дадуть ФРС менше можливостей для більш тривалої підтримки високої ставки, що сприятливо позначається на цінах на золото. Побоювання з приводу погіршення економічної ситуації у світі також, ймовірно, сприятимуть притоку коштів у «тиху гавань».

Пізніше у вівторок відбудеться низка виступів представників ФРС, включаючи Крістофера Уоллера та Мішель Боуман, які можуть дати додаткові підказки щодо монетарної політики до того, як розпочнеться період паузи перед засіданням ФРС.

Наразі очікується, що ФРС збереже ставку на колишньому рівні у грудні, при цьому ринок хоче отримати більше інформації про те, коли ФРС планує розпочати зниження ставки у 2024 році.

Читайте також: На Уолл-стріт прогнозують зростання ціни на золото до рекорду: $2500 за унцію

Будь-які зміни в прогнозі ФРС щодо підвищення ставки протягом тривалого часу, швидше за все, сприятливо позначаться на цінах на золото, оскільки підвищення ставки збільшує альтернативні витрати інвестування в зливки.

Ціни на мідь

Серед промислових металів ціни на мідь у вівторок знизилися після двох тижнів сильного зростання.

Ф'ючерс на мідь із березневою експірацією впав на 0,1% до $3,7968 за фунт.

Трейдери, які торгують міддю, тепер здебільшого чекають на дані індексу ділової активності Китаю, які мають бути опубліковані цього четверга. Очікується, що після серії слабких показників у жовтні дані покажуть, що ділова активність у Китаї в листопаді залишалася млявою.

Проте «мідні бики» очікують нових стимулюючих заходів у країні, після того, як стало відомо, що Пекін готується надати додаткову підтримку сектору нерухомості.

Голова Народного банку Китаю Пань Гуншен також заявив, що грошово-кредитна політика найближчими місяцями залишатиметься акомодаційною, і що останні кілька місяців китайська економіка набирає обертів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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