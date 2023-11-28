Курс валют на 28 листопада: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У вівторок, 28 листопада, на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 5 копійок, а у продажу додав 7 копійок. Євро втратило у купівлі 3 копійки, а у продажу додало 5 копійок.

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Валютний ринок

В обмінниках долар не змінився у купівлі та втратив 4 копійки у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,25−37,75 грн. Євро купують за 40,47 грн, а продають за 41,05 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,60, євро — 40,80−40,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,27−36,29 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,67−39,68 грн/євро.

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