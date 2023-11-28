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28 листопада 2023, 9:37

єВідновлення: співвласники зруйнованого житла можуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію

Програма компенсації за пошкоджене житло єВідновлення стала доступною для співвласників зруйнованого житла. Вони можуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Програма компенсації за пошкоджене житло єВідновлення стала доступною для співвласників зруйнованого житла.
Фото: tsn.ua

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Що відомо

«Раніше подати заяву в Дії на одержання компенсації за зруйноване житло могли лише одноосібні власники квартири чи будинку. Тепер зробити це можуть і співвласники знищених домівок. Для цього їм необхідно разом подати в застосунку одну спільну заяву або декілька окремих», — сказано в повідомленні.

Після цього комісія органу місцевого самоврядування опрацює повідомлення та визначить суму компенсації для кожного співвласника відповідно до його частки у власності. Кожен з них отримає окремий житловий сертифікат у Дії.

Читайте: Українцям виплатили майже 1,5 мільярда за програмою «єВідновлення»

Як використати сертифікат

Його можна буде використати, щоб самостійно придбати нову квартиру чи будинок. Або обʼєднати житлові сертифікати з іншими людьми, щоб разом придбати нове спільне житло.

Щоб скористатися сертифікатом, потрібно припинити право власності на знищений об'єкт нерухомості за згодою всіх співвласників. Робити це необхідно виключно після того, як кожен з них отримає житловий сертифікат.

Скільки українців отримало компенсації

За даними Мінцифри, українці вже подали 6400 заяв про зруйноване майно, щоб отримати компенсацію за програмою єВідновлення й придбати нову квартиру чи будинок. З них 827 людей уже мають згенеровані сертифікати, які підтверджують суму компенсації.

Нагадаємо

10 травня 2023 року в Україні стартувала програма «єВідновлення», в рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла.

Що варто зробити для отримання виплат

Для отримання виплат за програмою єВідновлення необхідно:

  1. Подати повідомлення про пошкоджене майно в застосунку чи через портал Дія, якщо не подавали раніше;
  2. Відкрити рахунок єВідновлення в банку (до або під час подання заяви);
  3. Подати заяву про отримання допомоги через Дію;
  4. Очікувати дзвінка комісії місцевої влади для огляду майна і встановлення суми допомоги;
  5. Дочекатися в Дії сповіщення про винесення рішення комісією;
  6. Отримати гроші на картку єВідновлення.

Ці кошти можна використовувати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт та послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал «Дія».

Також з 1 серпня у «Діє» стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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