Засновник Binance Чанпен Чжао просить суддю дозволити йому виїхати з США до винесення вироку

Адвокати засновника і колишнього генерального директора Binance Чанпен Чжао просять суддю відхилити вимогу Мінʼюсту США заборонити йому повертатися додому в Об'єднані Арабські Емірати до винесення вироку за порушення вимог по боротьбі з відмиванням грошей. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що адвокати Чжао звернулися до окружного судді Сіетла Річарда Джонса з проханням не скасовувати умови звільнення під заставу, встановлені 21 листопада, які дозволять йому покинути США в очікуванні вироку.

Мінʼюст США попросив Джонса до понеділка скасувати рішення судді Брайана Цучіда, який дозволив Чжао повернутися додому в ОАЕ до винесення вироку 23 лютого після того, як він погодився випустити його під заставу в $175 млн.

«Чжао, громадянин ОАЕ і Канади, пішов у відставку з посади генерального директора Binance 21 листопада після того, як визнав себе винним у тому, що навмисно спричинив нездатність глобальної криптовалютної біржі підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей», — йдеться в повідомленні.

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Натомість уряд США занепокоєний тим, що не зможе забезпечити повернення колишнього СЕО Binance, якщо він вирішить не повертатися до США для відбування покарання, враховуючи, що договору про екстрадицію між країнами немає.

Але адвокати Чжао стверджували, що колишній генеральний директор продемонстрував, що йому не загрожує втеча, погодившись на значну суму застави і добровільно приїхавши до США, щоб взяти на себе відповідальність за свої дії.

Додається, що адвокати стверджували, що дозвіл на повернення Чжао до ОАЕ дозволить йому піклуватися про свою партнерку і трьох дітей та підготувати їх до винесення вироку.

Нагадаємо

Регулятор звинуватив Binance.US у порушенні правил обігу цінних паперів США за 13 пунктами. Серед них — робота незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, спотворення інформації про контроль та нагляд за торгівлею на платформі, незареєстровані пропозиції та продаж цінних паперів.

14 червня суд зобов'язав SEC та Binance.US знайти компроміс для забезпечення захисту клієнтських активів з можливістю продовження роботи платформи у звичайному режимі.