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25 листопада 2023, 10:29

Пенсіонери зможуть отримати у відділеннях Укрпошти 5 енергоефективних лапм

Пенсіонери зможуть додатково отримати 5 світлодіодних лампочок у відділеннях Укрпошти. Про це повідомив представник уряду у В Р Тарас Мельничук.

Пенсіонери зможуть додатково отримати 5 світлодіодних лампочок у відділеннях Укрпошти.
Фото: pixabay.com

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«Впроваджено додаткову можливість отримання пенсіонерами по пʼять світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях поштового звʼязку АТ „Укрпошта“ за наявності пенсійного посвідчення», — заявив Мельничук.

Зазначається, що це дасть змогу пришвидшити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень на енергосистему України.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що 25 лютого 2023 року Укрпошта почала безплатну заміну старих ламп на енергоощадні в селах.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

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+15
AlexZerg
AlexZerg
25 листопада 2023, 13:43
#

«Впроваджено додаткову можливість отримання пенсіонерами по пʼять світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях поштового звʼязку АТ „Укрпошта“ за наявності пенсійного посвідчення», — заявив Мельничук.

Тільки ніяких дат і строків, на пошті перший раз про це чують
+
+15
mphet26
mphet26
25 листопада 2023, 14:14
#
— Как писать законы?
— Пишите коротко и неясно.
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0
Три літри
Три літри
25 листопада 2023, 19:31
#
Розпіл триває. А потім ЄС каже що це в Україні корупція.
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0
preyvanamor
preyvanamor
25 листопада 2023, 20:26
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Де можна знайти інфу, скільки таких лампочок вже Україна закупила і по якій ціні?
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Три літри
Три літри
25 листопада 2023, 20:53
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А звідки інформація що Україна їх закупала?
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0
claribel
claribel
25 листопада 2023, 23:05
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Як повідомило Суспільне ще 14 січня 2023 року, Євросоюз профінансував Україні 50 млн. LED-ламп. Їх видавали лише в обмін на старі, строго по 5 в одні руки. LED-жарівки скоро закінчилися навіть в містах, а до сіл не дійшли взагалі… Видно, продати залишки не вдалося… І перед лицем проблем в енергетиці цією зимою вирішили роздати людям те, що потрібно було просто роздати з самого початку. Мене цікавить лише питання, що уряд збирався робити із старими жарівками від населення…
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matroskin
matroskin
26 листопада 2023, 1:25
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Лампочки міняли на всих відділеннях ну з пів року точно, всі хто хотів давно поміняв, їх і зараз міняють тільки уже лише в обл.центах. Те що Вам на диван їх не принесли, не значить що їх не міняли.
Мене цікавить лише питання, що уряд збирався робити із старими жарівками від населення.
Думаю нічого, просто викинуть, я припускаю що Ваша фантазія підказала Вам що у кожній лампочці є металевий цоколь вагою 3 грамма і на цьому хтось вирішив заробити. Але насправді думаю мета (і напевно вимога ЄС) була саме зниження енергоспоживання, а не роздача лампочок, саме для цього й вилучали лампи розжарювання+щоб не роздавати тим в кого давно лед, оскільки це буде просто роздача, яка не відповідатиме поставленій меті.
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