Пенсіонери зможуть додатково отримати 5 світлодіодних лампочок у відділеннях Укрпошти. Про це повідомив представник уряду
25 листопада 2023, 10:29
Пенсіонери зможуть отримати у відділеннях Укрпошти 5 енергоефективних лапм
Пенсіонери зможуть додатково отримати 5 світлодіодних лампочок у відділеннях Укрпошти. Про це повідомив представник уряду
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«Впроваджено додаткову можливість отримання пенсіонерами по пʼять світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях поштового звʼязку АТ „Укрпошта“ за наявності пенсійного посвідчення», — заявив Мельничук.
Зазначається, що це дасть змогу пришвидшити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень на енергосистему України.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав про те, що 25 лютого 2023 року Укрпошта почала безплатну заміну старих ламп на енергоощадні в селах.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
«Впроваджено додаткову можливість отримання пенсіонерами по пʼять світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях поштового звʼязку АТ „Укрпошта“ за наявності пенсійного посвідчення», — заявив Мельничук.
Тільки ніяких дат і строків, на пошті перший раз про це чують
— Пишите коротко и неясно.
Мене цікавить лише питання, що уряд збирався робити із старими жарівками від населення.
Думаю нічого, просто викинуть, я припускаю що Ваша фантазія підказала Вам що у кожній лампочці є металевий цоколь вагою 3 грамма і на цьому хтось вирішив заробити. Але насправді думаю мета (і напевно вимога ЄС) була саме зниження енергоспоживання, а не роздача лампочок, саме для цього й вилучали лампи розжарювання+щоб не роздавати тим в кого давно лед, оскільки це буде просто роздача, яка не відповідатиме поставленій меті.