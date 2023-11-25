Пенсіонери зможуть отримати у відділеннях Укрпошти 5 енергоефективних лапм

Пенсіонери зможуть додатково отримати 5 світлодіодних лампочок у відділеннях Укрпошти. Про це повідомив представник уряду у В Р Тарас Мельничук.

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«Впроваджено додаткову можливість отримання пенсіонерами по пʼять світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях поштового звʼязку АТ „Укрпошта“ за наявності пенсійного посвідчення», — заявив Мельничук.

Зазначається, що це дасть змогу пришвидшити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень на енергосистему України.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що 25 лютого 2023 року Укрпошта почала безплатну заміну старих ламп на енергоощадні в селах.