«НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $520 мільйонів»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 листопада 2023, 10:02

НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $520 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 20 по 24 листопада, купив на міжбанківському валютному ринку $0,68 млн і продав $522,10 млн. Чистий продаж валюти становив $521,42 млн проти $720,65 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

Національний банк протягом тижня, з 20 по 24 листопада, купив на міжбанківському валютному ринку $0,68 млн і продав $522,10 млн.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $199,23 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

  • купив $213,06 млн;
  • продав $24 809,45 млн.

Чистий продаж валюти становив $24 596,39 млн.

Читайте також: НБУ в серпні продав на міжбанку рекордний за пів року обсяг валюти

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+54
TAN72
TAN72
25 листопада 2023, 10:11
#
Когда нечего будет продавать, что будут делать.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
25 листопада 2023, 12:19
#
«НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $520 мільйонів»

Что и требовалось доказать.

Интересно, а если бы НБУ не поддерживал искусственный курс доллара, то какой бы был реальный рыночный курс когда спрос от покупателей доллара и продавцов доллара был бы сбалансирован без вливаний НБУ со стороны ?
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
25 листопада 2023, 22:01
#
Ваш пахан там про єслі розказував приказку… забув?
+
0
Criptor82
Criptor82
25 листопада 2023, 15:52
#
НБУ мусить продавати валюту, щоб збалансувати торговельний та платiжний баланс, який наразi в мiнусi як раз десь на ту суму, щой продажi на валютнiй бiржi. Без цього гривня девальвувала б до курсу, який би призвiв до рiзкого обвалу iмпорту, щоб збалансувати спочатку торговий баланс. Але це призвело б до неконтрольованоi iнфляцii, яку б НБУ тушив би пiдвищенням облiковоi ставки, назразок як зараз в Турцii.
+
0
Kankakee
Kankakee
25 листопада 2023, 16:14
#
Все це були дуже правильні рішення в перший рік війни коли треба було дійсно стабілізувати ситуацію і Це було дуже круто що таке вдалося 🏆
А зараз така політика нбу приводить до різкого обвалу експорту, правильно я зрозумів вашу думку? 🙈
Та і якби курс планово девальвувався за +/- прогнозами МВФ, а частка вивільнених від підтримки курсу фінансів вливалася у розвиток економіки, то ні до якої неконтрольованої інфляції це б не призвело 🤷 хіба нє?
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
25 листопада 2023, 22:03
#
Альо… глухі та сліпі… нам дають допомогу, щоб її ВИТРАЧАТИ, а не в ЗВР скиртувати.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 листопада 2023, 15:58
#
Из недавно полученных 1,5млрд,
продали всего 0,5млрд.

Значит скоро у всепропальщиков
появиться очередной повод
поистерить на тему повышенных
обьемов продажи валюты в декабре
с целью конвертации
международной финансовой помощи
на межбанке в гривну для
финансирования дефицита бюджета…
+
+15
fae
fae
25 листопада 2023, 16:07
#
Одна неделя не показатель, но если подобный минус будет стабильным — итог немного предсказуем.
Вопрос только в том у кого столько свободной гривны.
+
+15
Kankakee
Kankakee
25 листопада 2023, 16:17
#
Із недавніх півтора мільярда продали 1,6 уже за листопад 🤷 тобто знову уйшли в мінус по звру
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 листопада 2023, 21:47
#
Всего за 10 месяцев 2023 года Минфин привлек около $35,4 млрд
внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.

В октябре государственный бюджет Украины получил около $2,8млрд
внешнего финансирования, из них более 40% — грантовые средства.

Донорами Украины в октябре были:
ЕС — 1,6 млрд долларов (льготное финансирование);
США — 1,15 млрд долларов (грант).
Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях,
составили более 40% из общего объема финансовой помощи.

https://cutt.us/NSZjV

P.S. Добавьте к $35,4 млрд ещё и ноябрьские, минимум
1,5млрд евро и сравните с цифрой продажи валюты НБУ
на межбанке с начала года $24,8млрд.

P.P.S. Редакционный коллектив Минфина зачем-то разгоняет
на весь интернет зраду-зрадную публикуя ТОЛЬКО цифры
продажи валюты НБУ на межбанке, принципиально забывая
упомянуть о суммах международной помощи, предоставляемых
для финансирования неотложных нужд украинского госбюджета
международным сообществом.

Если бы редакция Минфина публиковала не только итоговые
цифры продажи валюты НБУ на межбанке, но таже и итоговые
цифры полученной финансовой помощи на ту же дату — возможно
всё выглядело бы намного оптимистичнее, и главное, достовернее…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами