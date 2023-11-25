«НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $520 мільйонів»

Національний банк протягом тижня, з 20 по 24 листопада, купив на міжбанківському валютному ринку $0,68 млн і продав $522,10 млн. Чистий продаж валюти становив $521,42 млн проти $720,65 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $199,23 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $213,06 млн;

продав $24 809,45 млн.

Чистий продаж валюти становив $24 596,39 млн.

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