Акції Microsoft побили рекорд після переходу гендиректора OpenAI

Акції Microsoft злетіли після призначення в компанію колишнього гендиректора OpenAI Сема Альтмана. У понеділок, 20 листопада, на біржі NASDAQ папери зросли до рекорду.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На момент написання матеріалу вартість однієї акції становила $375,36, втім на попередніх торгах вартість оновила рекорд $379,99 за акцію (+2,74%).

Причиною росту ціни стала інформація про призначення на посаду керівника досліджень у галузі штучного інтелекту Microsoft Сема Альтмана, якого несподівано звільнили з компанії OpenAI, у якій він був не лише гендиректором, а й співзасновником. Нагадаємо, що рада директорів OpenAI у п'ятницю 17 листопада ухвалила рішення про звільнення Альтмана.

Сем Альтман / Фото: Джим Вілсон/The New York Times

Разом із Альтманом у Microsoft перейде й колишній президент OpenAI Грег Брокман та деякі інші співробітники.

Варто підкреслити, що корпорація Microsoft — найбільший інвестор OpenAI. Microsoft оновила всю лінійку продуктів своєї компанії з використанням технологій OpenAI і вклала у стартап близько $13 млрд. Це зробило Microsoft найбільшим акціонером компанії з часткою близько 49%, повідомляє Bloomberg.

Звільнення Альтмана

Рішення про звільнення Альтмана ухвали, оскільки він «не був завжди відвертим у своїй взаємодії з радою» — йдеться у заяві ради директорів OpenAI.

Рішення про відставку Сема Альтмана стало несподіванкою для співробітників OpenAI та Microsoft, писав Business Insider. Декілька співробітників вирішили звільнитися слідом за його відходом на знак солідарності. New York Times з'ясувала, що Альтман був дуже популярним серед підлеглих, особисто найняв багатьох із них, а його звільнення було сприйнято деякими як «переворот» або навіть «вороже поглинання».

Читайте також: Головні події тижня на фондовому ринку США: чого чекають від Nvidia та американських споживачів

OpenAI була заснована у 2015 році. У 2019 році Microsoft інвестувала в компанію OpenAI $1 млрд. У 2021 році корпорація також надавала фінансову підтримку проекту. Чат-бот ChatGPT компанія OpenAI представила у листопаді 2022 року. У січні 2023 року OpenAI та Microsoft уклали довгострокову угоду загальною вартістю близько $10 млрд.