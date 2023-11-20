Доларові облігації Аргентини зросли в ціні після перемоги на президентських виборах вкрай правого політика Хав'єра Мілея, який обіцяв закрити місцевий ЦБ і перевести грошове поводження з аргентинського песо на долар США. Про це пише Bloomberg.
Бонди Аргентини зросли після обрання нового президента
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Що відомо
Облігації з погашенням у 2035 році подорожчали на $0,006 за долар, а облігації з погашенням у 2041 році — на $0,008 цента за долар. Проте обидва випуски, як і раніше, торгуються нижче 30% від номіналу.
Нагадаємо
У рамках передвиборчої кампанії Мілей обіцяв, що виведе Аргентину із кризи, для чого проведе радикальні зміни у другій за величиною економіці Латинської Америки.
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Крім відмови від песо та закриття ЦБ, політик має намір скоротити державні витрати на 15%, зазначає Financial Times. Через подібні плани Мілея прозвали «економістом із бензопилою».
«Я хочу, щоб ви зрозуміли, що Аргентина перебуває у критичній ситуації. Зміни, яких потребує наша країна, є радикальними. Тут немає місця поступовості», — заявив Мілей після підрахунку голосів.
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