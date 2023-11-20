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20 листопада 2023, 19:44

Бонди Аргентини зросли після обрання нового президента

Доларові облігації Аргентини зросли в ціні після перемоги на президентських виборах вкрай правого політика Хав'єра Мілея, який обіцяв закрити місцевий ЦБ і перевести грошове поводження з аргентинського песо на долар США. Про це пише Bloomberg.

Доларові облігації Аргентини зросли в ціні після перемоги на президентських виборах вкрай правого політика Хав'єра Мілея, який обіцяв закрити місцевий ЦБ і перевести грошове поводження з аргентинського песо на долар США.
Фото:depositphotos.com

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Що відомо

Облігації з погашенням у 2035 році подорожчали на $0,006 за долар, а облігації з погашенням у 2041 році — на $0,008 цента за долар. Проте обидва випуски, як і раніше, торгуються нижче 30% від номіналу.

Нагадаємо

У рамках передвиборчої кампанії Мілей обіцяв, що виведе Аргентину із кризи, для чого проведе радикальні зміни у другій за величиною економіці Латинської Америки.

Читайте: Президентом Аргентини став прихильник біткоїна Хав'єр Мілей

Крім відмови від песо та закриття ЦБ, політик має намір скоротити державні витрати на 15%, зазначає Financial Times. Через подібні плани Мілея прозвали «економістом із бензопилою».

«Я хочу, щоб ви зрозуміли, що Аргентина перебуває у критичній ситуації. Зміни, яких потребує наша країна, є радикальними. Тут немає місця поступовості», — заявив Мілей після підрахунку голосів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
20 листопада 2023, 22:42
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Хіба це ріст?
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
21 листопада 2023, 0:25
#
Нам теж треба гривню відмінити і зробити зарплату в доларах, ту ж саму але в долларах.
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