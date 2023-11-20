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20 листопада 2023, 17:13

Суди й невдалі розробки: акції Bayer впали на рекордні 19%

Акції Bayer впали до рекордного мінімуму через судові справи й невдалі розробки. Німецький гігант втратив близько 7,6 млрд євро ринкової капіталізації після виплати 1,5 млрд доларів фермерам, які пов'язують свої захворювання раком з гербіцидом компанії. Про це пише Bloomberg.

Фото: flickr
Акції Bayer впали на рекордні 19%

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Свого часу Bayer розробила препарат «Раундап» й уклала велику угоду з Monsanto вартістю 63 млрд дол. Саме через цей гербіцид у компанії й виникли проблеми. Суд в США присудив велику компенсацію фермерам. І це лише одна з справ. У майбутньому Bayer чекає ще кілька позовів, в компанії планують витратити на тяжби 16 млрд доларів.

Окрім того, Bayer має проблеми з розробкою свого найважливішого експериментального препарату. Німецька компанія повідомила, що припинила випробування антитромботичного препарату «Асундексин» через відсутність ефективності.

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Всі ці проблеми призводять до зневіри інвесторів, які продають акції німецького гіганта так швидко, що їх вартість впала до рекордних 19%.

Новий CEO Bayer Білл Андерсон готовий до радикальних дій, аби врятувати компанію від подальшого падіння. Він уже говорив, що заради порятунку капіталізації готовий розділити компанію за кількома напрямками: виробництво лікарських препаратів, косметики, агрохімії та насіння.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
20 листопада 2023, 19:17
#
Раундап розробили в Монсанто ще в 70-х. Байєр до того був ніяким боком. Байєр купив Монсанто з потрохами кілька років тому. З патентами на ГМО ну і з скелетами в шафі.
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