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20 листопада 2023, 11:41

Фондовий ринок Японії оновив максимум за останні 33 роки

Японський ринок акцій оновив максимум за останні 33 роки. У понеділок 20 листопада Індекс Nikkei 225 на своєму піку досягав 33 853,4 пунктів. Про це повідомляє Bloomberg.

Фондовий ринок Японії
Фото: flickr

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Ріст японського фондового ринку спостерігається з початку року на тлі послаблення йени, сильної фінансової звітності компаній, а також реформи корпоративного управління, які проводила Токійська фондова біржа. Загалом у 2023 році індекс Nikkei 225 додав 28%. Востаннє він оновлював максимум у березні 1990 року.

Після оновлення згодом ринок перейшов до зниження, за підсумками торгів індекс упав на 0,59%, до 33 388,07 пункту.

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Три попередні тижні Nikkei 225 завершив у плюсі, що стало найтривалішим зростанням індексу з червня. Минулого тижня додаткову підтримку японському ринку надали дані про уповільнення інфляції у США.

Індекс Nikkei / Скриншот Google фінанси

Nikkei є найбільш впізнаваним індексом фондового ринку Японії. У нього входять 225 найбільших компаній цієї країни, зокрема й Sony, Toshiba, Honda, Mitsubishi, Nissan та інші.

Прогнози

Головний глобальний стратег Daiwa Securities Хіроказу Кабея зазначив, що трейдери наразі очікують напередодні свят в Японії та США. Також на торги на біржі може вплинути майбутній фінансовий звіт NVIDIA у вівторок, 21 листопада.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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