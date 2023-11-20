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20 листопада 2023, 15:29

Київміськбуду потрібні вливання до 10 мільярдів гривень — аудит

Результати аудиту Київміськбуду свідчать, що компанії потрібні вливання до 10 млрд грн. Аудити проводили компанії «НХД-Аудит» Євгенії Вакуленко та Baker Tilly (Ukraine), що входить до міжнародної мережі. Їх результати є у розпорядженні LIGA.net.

Результати аудиту Київміськбуду свідчать, що компанії потрібні вливання до 10 млрд грн.
Фото: epravda.com.ua

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За результатами звітів, наглядова рада девелопера запропонувала три сценарії розвитку подій: консервативний, базовий та оптимістичний. Усі три варіанти передбачають покриття дефіциту коштів у перші періоди.

Консервативний сценарій (за умови завершення активних військових дій до квітня 2025 року) можна реалізувати за два роки. Необхідний обсяг дофінансування становить $272,49 млн.

Читайте: У Київміськбуді уточнили суму, необхідну на добудову 20 житлових комплексів компанії

Базовий сценарій (за умови завершення активних військових дій до листопада 2024 року) можна реалізувати за 18 місяців. Цей план потребує $107,57 млн.

Оптимістичний сценарій (за умови завершення активних військових дій до липня 2024 року) найкоротший — його можна здійснити за рік. Необхідний обсяг дофінансування — $10,24 млн.

Нагадаємо

Раніше голова компанії Ігор Кушнір заявляв про два сценарії вирішення проблем: викуп столичною владою нерухомості на 300 млн грн або докапіталізація на 1 млрд грн.

За словами Маркової, варіант викупу квартир містом справді розглядався, але його відклали після рішення провести аудит, а залучити кредити у банках на прийнятних умовах КМБ не вдалося.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+14
Nasams Here
Nasams Here
20 листопада 2023, 17:10
#
Квартири за собівартістю чи як?
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
20 листопада 2023, 17:30
#
Зато семейство инвалида-альпиниста Кушнира осталось обеспеченным на несколько поколений вперед.
+
0
Ranet
Ranet
20 листопада 2023, 17:39
#
Из текста следует, что содержание объектов КГС стоит не меньше миллиарда гривен в месяц!
Аудиторы посчитали, как простой кранов или крановщиков?
Да, в условиях войны, с их владельцев нужно брать плату за хранение оборудования на стройплощадке.
Потом, отчетами этих недорослей будут прикрываться в САП, а вы говорите, коррупция 😅
+
+45
zzzachary
zzzachary
20 листопада 2023, 17:57
#
По перше треба заборонити продаж квартир без 100% капіталу на побудову, заборонити усяким фін установам бути прокладками. Або купуєш вже готову квартіру коли будинок здали, або через банк де банк є гарантом з мінімальним річним відсотком 1−2% (встановити законом). Тобто в вибрали квартиру, і несете банку грощі на депозит котрий викупає цю квартиру, але якщо не здаєтся вчасно або зовсім не здаєтся то навпаки вам кошти не тільки повертають, а ще й з процентами. Тобто якщо ви отримали квартиру то банк заробив на відсотках, якщо ні то банк вам виплатить відсотки.
Час закінчувати з цими пірамідами!
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
20 листопада 2023, 19:39
#
Вау… з такими ідеями пряма дорога в президенти. 1−2% то ти маєш дати гроші на депозит? Я дам 3%, якщо сума від ляма то 4%, від 10 лямів 5%. Скільки в тебе лямів?
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