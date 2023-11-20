Київміськбуду потрібні вливання до 10 мільярдів гривень — аудит

Результати аудиту Київміськбуду свідчать, що компанії потрібні вливання до 10 млрд грн. Аудити проводили компанії «НХД-Аудит» Євгенії Вакуленко та Baker Tilly (Ukraine), що входить до міжнародної мережі. Їх результати є у розпорядженні LIGA.net .

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За результатами звітів, наглядова рада девелопера запропонувала три сценарії розвитку подій: консервативний, базовий та оптимістичний. Усі три варіанти передбачають покриття дефіциту коштів у перші періоди.

Консервативний сценарій (за умови завершення активних військових дій до квітня 2025 року) можна реалізувати за два роки. Необхідний обсяг дофінансування становить $272,49 млн.

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Базовий сценарій (за умови завершення активних військових дій до листопада 2024 року) можна реалізувати за 18 місяців. Цей план потребує $107,57 млн.

Оптимістичний сценарій (за умови завершення активних військових дій до липня 2024 року) найкоротший — його можна здійснити за рік. Необхідний обсяг дофінансування — $10,24 млн.