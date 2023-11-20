Результати аудиту Київміськбуду свідчать, що компанії потрібні вливання до 10 млрд грн. Аудити проводили компанії «НХД-Аудит» Євгенії Вакуленко та Baker Tilly (Ukraine), що входить до міжнародної мережі. Їх результати є у розпорядженні LIGA.net.
Київміськбуду потрібні вливання до 10 мільярдів гривень — аудит
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За результатами звітів, наглядова рада девелопера запропонувала три сценарії розвитку подій: консервативний, базовий та оптимістичний. Усі три варіанти передбачають покриття дефіциту коштів у перші періоди.
Консервативний сценарій (за умови завершення активних військових дій до квітня 2025 року) можна реалізувати за два роки. Необхідний обсяг дофінансування становить $272,49 млн.
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Базовий сценарій (за умови завершення активних військових дій до листопада 2024 року) можна реалізувати за 18 місяців. Цей план потребує $107,57 млн.
Оптимістичний сценарій (за умови завершення активних військових дій до липня 2024 року) найкоротший — його можна здійснити за рік. Необхідний обсяг дофінансування — $10,24 млн.
Нагадаємо
Раніше голова компанії Ігор Кушнір заявляв про два сценарії вирішення проблем: викуп столичною владою нерухомості на 300 млн грн або докапіталізація на 1 млрд грн.
За словами Маркової, варіант викупу квартир містом справді розглядався, але його відклали після рішення провести аудит, а залучити кредити у банках на прийнятних умовах КМБ не вдалося.
Коментарі - 5
Аудиторы посчитали, как простой кранов или крановщиков?
Да, в условиях войны, с их владельцев нужно брать плату за хранение оборудования на стройплощадке.
Потом, отчетами этих недорослей будут прикрываться в САП, а вы говорите, коррупция 😅
Час закінчувати з цими пірамідами!