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20 листопада 2023, 14:08

Нафта продовжує дорожчати після стрибка на минулому тижні

Ціни на нафту продовжують ріст у понеділок, 20 листопада, після стрибка на попередній сесії у п'ятницю. Про це повідомляє enkorr.

Фото: flickr
Нафта продовжує зростати в ціні

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Brent на лондонській біржі ICE Futures зросла на $0,55 (0,68%), до $81,16 за барель. У п'ятницю січневі ф'ючерси на цю марку нафти подорожчали на $3,19 (4,1%) — до $80,61 за барель.

Водночас ф'ючерси на WTI піднялися в ціні на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на $0,53 (0,7%), до $76,57 за барель. За попередню сесію контракт подорожчав на $2,99 (4,1%) — до $75,89 за барель.

Чому відбулось різке зростання

Причиною різкого зростання ціни на нафту були чутки про те, що ОПЕК+ може продовжити обмеження на видобуток нафти на кілька місяців або збільшити обсяг скорочень видобутку палива. Таку думку висловив редактор видання Sevens Report Research Тайлер Річі, передає MarketWatch. Річі запевняє, що посилення обмежень видобутку поверне ф'ючерси до позначки $100 за барель.

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За даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок в США зросла й склала 500 одиниць. Кількість газових установок тим часом знизилася.

Джерело: Мінфін
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