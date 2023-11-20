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20 листопада 2023, 13:34

Армія відновлення: 462 млн грн заробили залучені до суспільно корисних робіт українці

Понад 70 тисяч безробітних було залучено до виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту «Армія відновлення» від його старту. Вони заробили вже 462 млн грн. Про це повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

Понад 70 тисяч безробітних було залучено до виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту «Армія відновлення» від його старту.
Фото: ukrinform.uа

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Що відомо про програму

«Проєкт „Армія відновлення“ працює вже рік і за цей час до нього було залучено 70 700 безробітних. За виконання суспільно корисних робіт вони заробили загалом 462 млн грн. На сьогодні такі роботи здійснюються у 19 регіонах країни. Лідером є Харківська область, де суспільно корисні роботи виконують понад 13 тисяч безробітних», — зазначила Бережна.

Серед найбільш активних учасників проєкту:

  • Харківська область — залучено 13 300 осіб;
  • Полтавська область — 9 200 осіб;
  • Донецька область — 8 800 осіб;
  • Київська область — 8 300 осіб;
  • Чернігівська область — 7 900 осіб

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт.

Оплата

З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 10 050 грн в разі роботи повний місяць.

З 1 січня 2024 року оплата зросте до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року — до 12 000 грн.

Читайте: «Армія відновлення»: Кабмін збільшив в півтора раза оплату за виконання суспільно корисних робіт

Найчастіше безробітних залучають до:

  • робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;
  • розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;
  • надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;
  • плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;
  • допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;
  • розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;
  • облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;
  • будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
  • робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

Нагадаємо

Цей проєкт Уряд запустив для того, щоб фінансово підтримати людей, які тимчасово втратили роботу.

В жовтні цього року оплату за такі роботи було збільшено в півтора рази — до 10 050 грн за відпрацьований повний місяць.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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