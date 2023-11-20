Армія відновлення: 462 млн грн заробили залучені до суспільно корисних робіт українці

Понад 70 тисяч безробітних було залучено до виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту «Армія відновлення» від його старту. Вони заробили вже 462 млн грн. Про це повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

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Що відомо про програму

«Проєкт „Армія відновлення“ працює вже рік і за цей час до нього було залучено 70 700 безробітних. За виконання суспільно корисних робіт вони заробили загалом 462 млн грн. На сьогодні такі роботи здійснюються у 19 регіонах країни. Лідером є Харківська область, де суспільно корисні роботи виконують понад 13 тисяч безробітних», — зазначила Бережна.

Серед найбільш активних учасників проєкту:

Харківська область — залучено 13 300 осіб;

Полтавська область — 9 200 осіб;

Донецька область — 8 800 осіб;

Київська область — 8 300 осіб;

Чернігівська область — 7 900 осіб

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт.

Оплата

З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 10 050 грн в разі роботи повний місяць.

З 1 січня 2024 року оплата зросте до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року — до 12 000 грн.

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Найчастіше безробітних залучають до:

робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;

розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;

надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;

плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;

допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;

розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

Нагадаємо

Цей проєкт Уряд запустив для того, щоб фінансово підтримати людей, які тимчасово втратили роботу.

В жовтні цього року оплату за такі роботи було збільшено в півтора рази — до 10 050 грн за відпрацьований повний місяць.