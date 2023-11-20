Японія планує надати 160 млн євро для підтримки проєктів економічного відновлення України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в телеграм-каналі.
20 листопада 2023, 12:07
Японія надасть Україні 160 мільйонів євро на проєкти економічного відновлення
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За його словами, прем'єр озвучив пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу.
Крім того, Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості.
«Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України», — додав Шмигаль.
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Як уточнив очільник українського уряду, державні міністри запевнили, що позиція Японії щодо підтримки України буде незмінною.
Джерело: Мінфін
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