Японія надасть Україні 160 мільйонів євро на проєкти економічного відновлення

Японія планує надати 160 млн євро для підтримки проєктів економічного відновлення України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в телеграм-каналі.

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За його словами, прем'єр озвучив пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу.

Крім того, Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості.

«Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України», — додав Шмигаль.

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