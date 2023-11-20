Курс валют на 20 листопада: Долар на готівковому ринку втратив 5 копійок

У понеділок, 20 листопада, на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 5 копійок.

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Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці додав 5 копійок, а у продажу не змінився. Курс євро у покупці додав 15 копійок, а у продажу 13 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,35−37,85 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 40,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,80−37,80, євро — 40,75−40,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,10−36,12 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,42−39,42 грн/євро.

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