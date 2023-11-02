З початку року уряд залучив від продажу ОВДП понад 463 мільярди

Упродовж десяти місяців 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах більше ніж 463 млрд грн в еквіваленті: 321 908,1 млн грн, $3 098,4 млн та 709,3 млн євро . Про це свідчать дані Депозитарію НБУ .

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На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 183 261,9 млн грн, $3 175,3 млн та 588,0 млн євро.

Протягом січня — жовтня 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 140 530,7 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в жовтні — на 34 832,5 млн грн в еквіваленті.

Роловер вкладень у ОВДП за підсумками десяти місяців 2023 року становить 142% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

У жовтні максимальна дохідність ОВДП, що розміщуються на аукціонах, становила у гривні 19,20% річних та в доларах США — 4,80% річних. Розміщення ОВДП, номінованих у євро, в жовтні не проводилося.

Загалом з початку повномасштабної війни до 31 жовтня 2023 року урядом на первинних аукціонах було залучено 474 298,7 млн грн, $5 027,4 млн та 1 686,7 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 396 599,6 млн грн, $5 968,6 млн та 1 250,6 млн євро.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 листопада він становив:

23 882,9 млн грн або 23,8% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 жовтня — 22 374,9 млн грн або 26,5%);

$808,3 млн або 54,1% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 жовтня — $880,4 млн або 60,8%);

98,6 млн євро або 16,7% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 жовтня — 97,4 млн євро або 16,5%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 листопада становив 55,6 млрд грн в еквіваленті порівняно з 34,5 млрд грн в еквіваленті на 1 січня 2023 року.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 листопада становив 14 635,6 млн грн, $23,2 млн та 0,1 млн євро, збільшившись з початку року більш ніж у 5 разів.

Міністерство фінансів у жовтні здійснило погашення військових ОВДП на суму 4 255,2 млн грн та $352,6 млн.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 20 червня Міністерство фінансів розмістило на аукціоні облігації на рекордні 31,4 млрд грн. Це найбільша сума, залучена до держбюджету за тиждень від продажу ОВДП від початку року.