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26 вересня 2023, 8:59 Читать на русском

США ввели санкції проти найбільшого виробника титану в росії

США оголосили про введення додаткових санкцій проти шести російських підприємств, пов’язаних з ВПК, а також про введення експортних обмежень проти п’яти великих компаній, у тому числі найбільшого виробника титана в росії. Про це йдеться в офіційних повідомленнях Мінфіну й Мінторгівлі США, передає Укрінформ.

США оголосили про введення додаткових санкцій проти шести російських підприємств, пов’язаних з ВПК, а також про введення експортних обмежень проти п’яти великих компаній, у тому числі найбільшого виробника титана в росії.
Фото: depositphotos

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Хто у списку

Зокрема, за інформацією Міністерства фінансів, повторні санкції введені проти акціонерного товариства STAR, зареєстрованого в Пермі й пов’язаного з іранським авіаційним виробником.

Крім того, до списку обмежень додані компанії «Лис Групп», Logistic International Servis, «Разрез полярный», «Скай 17», «Стрелой», офіси яких знаходяться в Москві й Санкт-Петербурзі.

Читайте: Канада запровадила нові санкції проти росії: хто у списку

Паралельно Міністерство торгівлі США оприлюднило документ про введення експортних обмежень з 27 вересня проти п’яти компаній в російській федерації.

У списку зазначені найбільший виробник титану в рф «ВСМПО-Ависма» й чотири компанії, пов’язані з виробництвом електроніки, комп’ютерів, систем навігації, а також виробник нафтопродуктів.

Джерело: Мінфін
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