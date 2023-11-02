Польща запустить інвестфонд для розвитку в Україні польських та українських підприємців

Польща збирається запустити інвестиційний фонд для розвитку в Україні польських та українських підприємців з можливістю страхування інвестицій. Про це повідомила урядова уповноважена з польсько-українського співробітництва в галузі розвитку Ядвіга Емілевич на зустрічі з підприємцями, передає Інтерфакс-Україна.

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«До кінця року спільно з Польським фондом розвитку ми готуємо до запуску інвестиційний фонд, який фінансуватиме розвиток в Україні малих та середніх українських та польських компаній», — сказала Емілевич.

За її словами, для реалізації цього та інших проєктів міністерство фінансів Польщі погодило збільшення з 2024 року державного фінансування програм співпраці з Україною, проте деталі уповноважена не повідомила.

Емілевич зазначила, що страхування інвестицій здійснюватиме польська державна корпорація страхування експортних кредитів (KUKE), яка після зміни законодавства розширила сферу діяльності та з вересня страхує та перестраховує інвестиційні та експортні контракти не лише польських, а й міжнародних компаній, у тому числі українських.

«KUKE є єдиним у світі страховиком, який бере на себе ризики, пов'язані з оплатою за поставлену продукцію та її транспортуванням замовникам в Україні. Зараз KUKE реалізує перший контракт на користь компанії за межами Польщі - це страхування ризиків німецької компанії, яка інвестує в Україну», — сказала Емілевич.

Ще однією можливістю для залучення інвестицій у відновлення України вона назвала відкриття у Польщі офісу Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS), відповідну угоду було підписано з ООН у вересні.

«Офіс UNOPS працюватиме ближче до кордонів України, і це дозволить отримати більше міжнародного фінансування для реалізації проєктів з відновлення. Ми організовуємо тренінги для польських підприємців, щоб підготувати до тендерів UNOPS, таку можливість незабаром отримають і українські бізнесмени», — пояснила нові урядові можливості Емілевич.

Вона нагадала, що UNOPS реалізує проєкти системи ООН, міжнародних фінансових установ та урядів у сферах інфраструктури, закупівель, проєктного управління, фінансового менеджменту та людських ресурсів.

Польський фонд розвитку об'єднує шість державних установ, які здійснюють фінансування, страхування, супровід діяльності польських підприємств на внутрішньому та міжнародному ринку.

Загальний обсяг фінансування для розвитку польських підприємств становить 21,6 млрд злотих (близько $5,2 млрд за поточним курсом).

Частиною фонду є Польське агентство інвестицій та торгівлі, яке представляє інтереси польського бізнесу у 70 регіонах. З моменту повномасштабного вторгнення у центральному офісі агентства у Варшаві відкрито представництво «Дія.Бізнес» та коворкінг для українських підприємців.