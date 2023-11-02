Для відбудови України потрібно додатково залучити 4,5 млн людей — Мінекономіки

Повернення українців

Йдеться не лише про відбудову, а й про перебудову української економіки, уточнила Свириденко.

«Якщо нам вдасться залучити таку кількість людей, можемо суттєво пришвидшити темпи відновлення», — сказала вона.

Кабмін наразі не розглядає варіантів із залученням робочої сили з інших країн та віддає перевагу проєктам, які мотивуватимуть українців повертатися, уточнила Свириденко.

«Опитування кажуть, що більшість людей хоче повернутися. Для цього потрібно три умови: безпека, житло і робота», — пояснила міністерка.

Уряд працює над проєктами гуманітарного розмінування (мета — за 10 років повернути у використання 80% потенційно забруднених територій), програмою створення чи розвитку бізнесу єРобота, перекваліфікацією (ваучери на навчання на 188 млн грн отримали понад 16 000 українців), іпотечним кредитуванням «єОселя», перелічила Свириденко.

Ситуація в країні

Близько 6 млн українців досі перебувають за кордоном через російське вторгнення. Залишитись там назовсім можуть від 1,3 млн до 3,3 млн залежно від оптимістичного чи песимістичного сценарію.

Неповернення українців суттєво впливатиме на українську економіку, яка може втрачати від 2,7% до 6,9% ВВП щорічно, зазначають автори звіту. Більшість вимушених переселенців знайшли місце у Польщі та Німеччині. Поїхали з України здебільшого жінки у віці 35−49 років та діти.