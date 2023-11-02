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2 листопада 2023, 17:14 Читать на русском

Для відбудови України потрібно додатково залучити 4,5 млн людей — Мінекономіки

Через війну та викликану нею вимушену міграцію за кордон, відбудова України потребуватиме залучення принаймні 4,5 млн людей. Уряд планує вирішувати проблему заохоченням українців до повернення додому. Про це в інтерв'ю Forbes повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Через війну та викликану нею вимушену міграцію за кордон, відбудова України потребуватиме залучення принаймні 4,5 млн людей.
Фото:depositphotos

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Повернення українців

Йдеться не лише про відбудову, а й про перебудову української економіки, уточнила Свириденко.

«Якщо нам вдасться залучити таку кількість людей, можемо суттєво пришвидшити темпи відновлення», — сказала вона.

Кабмін наразі не розглядає варіантів із залученням робочої сили з інших країн та віддає перевагу проєктам, які мотивуватимуть українців повертатися, уточнила Свириденко.

«Опитування кажуть, що більшість людей хоче повернутися. Для цього потрібно три умови: безпека, житло і робота», — пояснила міністерка.

Уряд працює над проєктами гуманітарного розмінування (мета — за 10 років повернути у використання 80% потенційно забруднених територій), програмою створення чи розвитку бізнесу єРобота, перекваліфікацією (ваучери на навчання на 188 млн грн отримали понад 16 000 українців), іпотечним кредитуванням «єОселя», перелічила Свириденко.

Ситуація в країні

Близько 6 млн українців досі перебувають за кордоном через російське вторгнення. Залишитись там назовсім можуть від 1,3 млн до 3,3 млн залежно від оптимістичного чи песимістичного сценарію.

Неповернення українців суттєво впливатиме на українську економіку, яка може втрачати від 2,7% до 6,9% ВВП щорічно, зазначають автори звіту. Більшість вимушених переселенців знайшли місце у Польщі та Німеччині. Поїхали з України здебільшого жінки у віці 35−49 років та діти.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+50
matroskin
matroskin
2 листопада 2023, 18:36
#
Як можна говорити про якесь відновлення чи розмінування, коли вчора головнокомандувач заявив що танків і літаків йому вже замало, потрібен «технологічний прорив», не знаю він про термінаторів чи літучі тарілки, але це явно буде не скоро.
Тут хочби взимку не позамерзали люди, яке відновлення.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
2 листопада 2023, 18:47
#
Они просто строят планов громадье по распилу средств…
+
+15
matroskin
matroskin
2 листопада 2023, 19:05
#
Я вже не раз писав: не буде перемог не буде ніяких коштів.
Захід вкладав в поразку рф, а не в розбудову України, у них є й в самих що розбудовувати.
Просто після подібних заяв, я навіть не знаю що скажуть в конгресі…всі технологічні зразки зброї (крім ядерної) нам дали, якщо головком каже що цього недостатньо, то який сенс давати ще? Телепортів або термінаторів в них нема, лазерні гармати на етапі розробки. :(
+
0
paulball
paulball
2 листопада 2023, 19:28
#
Ну так вони сидят по кабінятах на зп, тре щось генерувати. Скорочувань не передбачено цією владою
+
+15
DrSAD
DrSAD
2 листопада 2023, 18:51
#
Не враховано,скільки ще виїде, після відкриття кордонів Пуста балаканина — ні про що!
+
0
paulball
paulball
2 листопада 2023, 19:28
#
Як завжди з 2019
+
+29
Mr Bungle
Mr Bungle
2 листопада 2023, 19:11
#
По-моєму це реально, армія розбудови росте зарплата 160 євро, скільки вони мають в Німеччині 2000−2500 євро-копійки. Всі повернуться. А з Канади вже рейси додадкові замовлюють.
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