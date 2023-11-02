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2 листопада 2023, 15:10 Читать на русском

AMD представила звіт за липень-вересень

Компания AMD сообщила, что за третий квартал 2023-го выручила $5,8 миллиарда (рост на 4% годовых). Итоговый показатель на 1,7% превзошел аналитический прогноз. Прибыль, размытая на единичную ценную бумагу, поднялась на 20% год к году, что на 3,5% выше усредненных экспертных оценок. После того как торговая сессия 1 ноября была закрыта, котировки фирмы упали на 2,5% на фоне умеренных прогнозов менеджеров на октябрь-декабрь. Об этом сообщают аналитики LBLV.

AMD смогла нарастить выручку благодаря восстановлению спроса в области ЦП. У компании четыре основных сегмента бизнеса и превышающие прогнозы аналитиков доходы в июле-сентябре получил только тот, что занимается CPU для серверов и персональных компьютеров (за счет продаж Ryzen 7000). Этот сегмент принес AMD 25% от совокупных квартальных доходов. Рост его выручки достиг 42% год к году, до $1,5 миллиарда, что превосходит аналитические ожидания на 18%.

Рыночные игроки активнее всего следили за продажей продукции, связанной с дата-центрами. Они обеспечили AMD 28% квартальной выручки ($1,6 миллиарда, что на 0,7% ниже, чем год назад). Связанный с видеоиграми сегмент (продажа графических процессоров для персональных компьютеров и консолей) обеспечил 26% вырученных за июль-сентябрь средств. Здесь доходы упали на 8% годовых и оказались на 2% хуже, чем прогнозировали аналитики.

На долю продаж прочих решений пришелся 21% выручки AMD. В минувшем квартале этот показатель просел на 4,6% по сравнению с прошлым годом и оказался ниже ожиданий экспертов на 6%.

Оценка квартальных показателей AMD носит нейтральный характер

Скорректированная валовая маржа компании в минувшем квартале выросла на 1 процентный пункт год к году. В то же время операционная рентабельность AMD снизилась на 1 процентный пункт против 2022-го, до 22% EBITDA. Сокращение рентабельности на 12 процентных пунктов сгладили аналогичный подъем в сфере чипов для ПК и повышение рентабельности сферы видеоигр на 5 процентных пунктов.

Увеличение спроса на рынке персональных компьютеров дало AMD возможность значительно увеличить выручку в данной сфере бизнеса. Это самый положительный момент в ее квартальном отчете.

На котировки фирмы давят умеренные результаты прочих подразделений (в первую очередь продажи товаров для дата-центров). Этот сегмент AMD меньше всего зависит от циклов. В течение прошлых кварталов именно он помогал сглаживать просадку спроса, отмечают в LBLV.

Ожидания менеджеров AMD на октябрь-декабрь оказались слабее прогнозов на фоне низкого спроса в сферах видеоигр и прочих решений (они обеспечили компании 47% выручки в минувшем квартале). Предполагаемый драйвер роста, который может вскоре появиться, связан с MI300, разработанной для дата-центров. Аналитики ждут, что его продажи в 2024-м принесут порядка $2 миллиардов выручки, что составит около 10% от общего показателя.

Максим Соколов, финансовый аналитик LBLV

Джерело: Мінфін
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