Українські експортери агропродукції залишили за кордоном близько $3 млрд валютної виручки з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну, посилюючи тиск на валютні резерви країни. Про це пише Bloomberg з посиланням на внутрішні документи Нацбанку України.
Експортери агропродукції не повернули в Україну $3 млрд валютної виручки з початку війни
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Що відомо
«Це 70−75% того, що трейдери з різних галузей зберігали за межами України з початку війни», — сказав співрозмовник агентства в уряді із посиланням на підрахунки НБУ.
Голова НБУ Андрій Пишний в інтервʼю Forbes Ukraine заявляв, що загалом експортери не повернули в країну близько $8 млрд валютної виручки. За його словами, це дуже впливає на економіку України, зокрема посилює тиск на її золотовалютні резерви.
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За його словами, деякі експортери затягували термін повернення до максимального (на той момент — 180 днів), при цьому, порівняно з роком раніше, ситуація в цьому плані покращилася. Однак, наголосив Пишний, деякі трейдери взагалі не повертають виторг.
Співрозмовник Bloomberg уточнив, що Пишний, називаючи цю суму, мав на увазі період протягом останніх 10 років.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
проблема я думаю в том что НБУ сейчас старается вместо нормального цикла валюты делать режим когда «несите ваши денюжки» , а чтоб воспользоваться ими надо обилетиться процентов под 8 … что почти вся рентабельность зернотрейдеров .