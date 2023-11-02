Експортери агропродукції не повернули в Україну $3 млрд валютної виручки з початку війни

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Що відомо

«Це 70−75% того, що трейдери з різних галузей зберігали за межами України з початку війни», — сказав співрозмовник агентства в уряді із посиланням на підрахунки НБУ.

Голова НБУ Андрій Пишний в інтервʼю Forbes Ukraine заявляв, що загалом експортери не повернули в країну близько $8 млрд валютної виручки. За його словами, це дуже впливає на економіку України, зокрема посилює тиск на її золотовалютні резерви.

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За його словами, деякі експортери затягували термін повернення до максимального (на той момент — 180 днів), при цьому, порівняно з роком раніше, ситуація в цьому плані покращилася. Однак, наголосив Пишний, деякі трейдери взагалі не повертають виторг.

Співрозмовник Bloomberg уточнив, що Пишний, називаючи цю суму, мав на увазі період протягом останніх 10 років.