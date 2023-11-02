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2 листопада 2023, 14:41 Читать на русском

Експортери агропродукції не повернули в Україну $3 млрд валютної виручки з початку війни

Українські експортери агропродукції залишили за кордоном близько $3 млрд валютної виручки з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну, посилюючи тиск на валютні резерви країни. Про це пише Bloomberg з посиланням на внутрішні документи Нацбанку України.

Українські експортери агропродукції залишили за кордоном близько $3 млрд валютної виручки з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну, посилюючи тиск на валютні резерви країни.
Фото: bloomberg

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Що відомо

«Це 70−75% того, що трейдери з різних галузей зберігали за межами України з початку війни», — сказав співрозмовник агентства в уряді із посиланням на підрахунки НБУ.

Голова НБУ Андрій Пишний в інтервʼю Forbes Ukraine заявляв, що загалом експортери не повернули в країну близько $8 млрд валютної виручки. За його словами, це дуже впливає на економіку України, зокрема посилює тиск на її золотовалютні резерви.

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За його словами, деякі експортери затягували термін повернення до максимального (на той момент — 180 днів), при цьому, порівняно з роком раніше, ситуація в цьому плані покращилася. Однак, наголосив Пишний, деякі трейдери взагалі не повертають виторг.

Співрозмовник Bloomberg уточнив, що Пишний, називаючи цю суму, мав на увазі період протягом останніх 10 років.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 листопада 2023, 15:30
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Сплошное «пидрахуй». То говорят что экспорт составил 9 — 11 млрд долларов. то 3 млрд это 70% всей выручки…
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BIlE
BIlE
2 листопада 2023, 15:43
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З себе потрібно починати. Чи повернули те, що на офшорах сплило кілька років тому?
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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 листопада 2023, 17:05
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Черт , а если бы вернули , то хватило бы на меньше месяца НБУ слить все это на рынке . За прошлый месяц слили 3,3 ярда …

проблема я думаю в том что НБУ сейчас старается вместо нормального цикла валюты делать режим когда «несите ваши денюжки» , а чтоб воспользоваться ими надо обилетиться процентов под 8 … что почти вся рентабельность зернотрейдеров .
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