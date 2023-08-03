У січні-червні 2023 року Україна експортувала до країн — членів Європейського Союзу продовольства на $5 270 млн, що на 8% перевищує показник за відповідний період минулого року. Про це розповів заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Микола Пугачов, передає Укрінформ.
Україна за пів року збільшила експорт агропродукції до Євросоюзу на 8%
Він зазначив, що частка ЄС у загальній структурі українського агроекспорту у І півріччі цього року становила 44%.
За перші 6 місяців 2023 року країни Азії закупили українського продовольства на $3755 млн, що на 5% більше, ніж за відповідний період 2022-го. Частка Азії за цей період становила приблизно 32% від загального експорту аграрної продукції.
Обсяги експорту до країн Африки становили близько $684 млн. Частка цього регіону склала 6%від загального експорту аграрної продукції з України.
Пугачов додав, що експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2023 року збільшився проти минулорічних показників за відповідний період у $10 221 млн на 16% і склав $1 1847 млн.
Основний ринок збуту
Основними ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються три регіони — країни Європейського Союзу, Азії та Африки. У І півріччі 2023 року їх сумарна частка становила майже 82% вартості українського експорту сільгосппродукції.
За словами Пугачова, рейтинг країн — імпортерів вітчизняної агропродукції знову очолив Китай, здійснивши закупівлі на суму $1428 млн і займаючи в географічній структурі нашого експорту 12,1%.
Румунія, як і торік, посідає друге місце в списку. За шість місяців вона імпортувала з України на суму $1279 млн. У січні-червні 2023 року частка Румунії у вітчизняному експорті агропродукції становила 10,8%. Туреччина, яка за обсягами закупівель українського продовольства традиційно входить до першої трійки, імпортувала агропродукції на суму у $1227 млн, тобто 10,4% від загальної вартості.
Значну виручку українські експортери отримали також з Польщі ($824 млн), Іспанії ($632 млн), Нідерландів ($546 млн), Італії ($425 млн), Єгипту (402 млн), Угорщини (319 млн) та Німеччини (237 млн).
Пугачов зауважив, що сумарно ці 10 країн забезпечили Україні 62% доходів від зарубіжних поставок продукції агропромислового комплексу у І півріччі 2023 року.
Визначальними групами продукції в товарній структурі аграрного експорту України, як і раніше, виступають зернові культури (5316 млн дол. США), олії та жири (2850 млн дол. США), насіння і плоди олійних (1123 млн дол. США), залишки і відходи харчової промисловості (681 млн дол. США), м’ясо та субпродукти (439 млн дол. США).
Разом вони забезпечили майже 88% виручки від продажу вітчизняного агропродовольства на ринки країн світу. При цьому у 2023 році збільшуються кількісні показники експорту всіх перерахованих позицій, тоді як у грошовому виразі зростання не стосується лише м’ясопродуктів.
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