Україна за пів року збільшила експорт агропродукції до Євросоюзу на 8%

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Він зазначив, що частка ЄС у загальній структурі українського агроекспорту у І півріччі цього року становила 44%.

За перші 6 місяців 2023 року країни Азії закупили українського продовольства на $3755 млн, що на 5% більше, ніж за відповідний період 2022-го. Частка Азії за цей період становила приблизно 32% від загального експорту аграрної продукції.

Обсяги експорту до країн Африки становили близько $684 млн. Частка цього регіону склала 6%від загального експорту аграрної продукції з України.

Пугачов додав, що експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2023 року збільшився проти минулорічних показників за відповідний період у $10 221 млн на 16% і склав $1 1847 млн.

Основний ринок збуту

Основними ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються три регіони — країни Європейського Союзу, Азії та Африки. У І півріччі 2023 року їх сумарна частка становила майже 82% вартості українського експорту сільгосппродукції.

За словами Пугачова, рейтинг країн — імпортерів вітчизняної агропродукції знову очолив Китай, здійснивши закупівлі на суму $1428 млн і займаючи в географічній структурі нашого експорту 12,1%.

Румунія, як і торік, посідає друге місце в списку. За шість місяців вона імпортувала з України на суму $1279 млн. У січні-червні 2023 року частка Румунії у вітчизняному експорті агропродукції становила 10,8%. Туреччина, яка за обсягами закупівель українського продовольства традиційно входить до першої трійки, імпортувала агропродукції на суму у $1227 млн, тобто 10,4% від загальної вартості.

Значну виручку українські експортери отримали також з Польщі ($824 млн), Іспанії ($632 млн), Нідерландів ($546 млн), Італії ($425 млн), Єгипту (402 млн), Угорщини (319 млн) та Німеччини (237 млн).

Пугачов зауважив, що сумарно ці 10 країн забезпечили Україні 62% доходів від зарубіжних поставок продукції агропромислового комплексу у І півріччі 2023 року.

Визначальними групами продукції в товарній структурі аграрного експорту України, як і раніше, виступають зернові культури (5316 млн дол. США), олії та жири (2850 млн дол. США), насіння і плоди олійних (1123 млн дол. США), залишки і відходи харчової промисловості (681 млн дол. США), м’ясо та субпродукти (439 млн дол. США).

Разом вони забезпечили майже 88% виручки від продажу вітчизняного агропродовольства на ринки країн світу. При цьому у 2023 році збільшуються кількісні показники експорту всіх перерахованих позицій, тоді як у грошовому виразі зростання не стосується лише м’ясопродуктів.