Приватбанк відсудив 245 АЗС у компаній, підконтрольних Коломойському

Центральний апеляційний господарський суд 1 листопада задовольнив скаргу Приватбанку у справі щодо повернення контролю над 245 АЗС, якими на умовах лізингу володіють компанії підконтрольні ексвласникам банку. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Зазначається, що майже три роки Приватбанк був обмежений у розпорядженні 245 АЗС, які були поставлені на баланс банку до його націоналізації у 2016-му і одразу передані у лізинг, а потім у суборенду. Лізингоотримувачі вже заборгували державному банку понад 10 млрд грн.

«Весь цей час суди забороняли державному банку отримати контроль над своїм майном. Сторонні особи продовжували користуватися АЗС та отримувати прибутки. За цей час банк недоотримав понад 10 млрд грн лізингових платежів та не мав змогу продати АЗС. Суборендарів багато, вони майже щороку змінювались», — пояснив адвокат банку.

За його словами, історія тягнеться вже шість років. Ще у 2016 році перед націоналізацією Приватбанк поставив собі на баланс 248 АЗС шляхом звернення стягнення на предмети іпотеки, на виконання вимог НБУ. А саме Приватбанк, як і інші банки, мав покращити якість забезпечення за кредитами та відповідно якість кредитного портфелю.

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Поставивши АЗС на баланс (тобто отримавши їх у власність), банк під керівництвом колишнього менеджменту одразу ж передав їх у фінансовий лізинг компаніям з орбіти групи «Приват» Ігоря Коломойського, уклавши 22 договори лізингу із 15 лізингоотримувачами.

Ті, своєю чергою, передали АЗС в суборенду іншим компаніям тієї ж групи. За словами юристів банку, первинна постановка на баланс із наступною передачею в лізинг була здійснена з порушеннями законодавства.

«Погашення лізингових платежів відбувалось згідно з типовою для групи Коломойського схемою: в перші роки сплачувалися тільки відсотки, згодом додавалася основна сума. Водночас оцінка під час передачі АЗС на баланс банку була суттєво завищеною. Врешті з 2018 року боржники скоротили лізингові платежі, а згодом припинили їх зовсім», — пояснили в банку.

Тому невиконання умов договорів фінансового лізингу змусило Приватбанк у 2019−2020 роках розпочати процес розірвання цих договорів та повернення АЗС під свій контроль.