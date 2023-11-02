Приватбанк втричі наростив чистий прибуток за 9 місяців року

Чистий прибуток державного Приватбанку за січень-вересень 2023 року склав 43,37 млрд грн, що в 3 рази перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року. Про це повідомляється в неконсолідованому звіті банку за третій квартал.

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Прибуток держбанку

Відповідно до нього, зокрема, чистий прибуток держбанку за третій квартал склав 13,62 млрд грн, що на 0,082 млрд грн менше, ніж у другому кварталі, і при цьому на 6,08 млрд перевищує її показник за поточний період минулого року.

Згідно зі звітом, чистий відсотковий дохід Приватбанку зріс у січні-вересні-2023 на 64,5% до попереднього року — до 43,18 млрд грн, за підсумками третього кварталу зростання склало 40,7% — до 15,32 млрд грн, що своєю чергою на 1,2 млрд грн менше, ніж у другому кварталі цього року.

Чистий комісійний дохід за дев'ять місяців цього року збільшився за результатами 2022-го на 25% — до 17,45 млрд грн. Тем не менш у третьому кварталі цей показник виявився на 1,5% менше, ніж за квітень-червень цього року, але на 1,3% більше, ніж у третьому кварталі 2022-го — 5,81 млрд грн.

Сукупний прибуток за січень-вересень цього року досяг 49,52 млрд грн, у 3,5 рази попередній показник поточного періоду 2022 року. Тем не менше в третьому кварталі 2023-го сукупний прибуток скоротився на 42% до другого кварталу і склав 13,63 млрд грн, перевищивши 43% сукупного прибутку за третій квартал 2022 року.

Згідно з звітом, за 9 міс.-2023 активність банку зросла на 12%, досягнувши 605,26 млрд грн до 30 вересня.

Кредитний портфель юросіб виріс на 15,8%, у сумі договорів РЕПО до 2,87 млрд грн (дані за 2022 рік відсутні). Найбільший приріст у роздрібному портфелі зафіксовано в зайнятості за кредитними картками (+16,8%), у споживчих кредитах (+94,5%), а також в автокредитах (зріст у 2 рази).

Кредит і дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом збільшилася з 167,93 млрд грн до 169,35 млрд грн.

Водночас інвестиції в цінні папери вперше за поточний рік незначно скоротилися — з 239,75 млрд грн до 239,18 млрд грн.