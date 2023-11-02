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2 листопада 2023, 12:01 Читать на русском

Затриманий у Франції співвласник російського Альфа-Банку вийшов під заставу у 8 мільйонів євро

Російський мільярдер Олексій Кузьмичов, який є основним акціонером Альфа-груп, до якого входить Альфа-Банк, вийшов із під варти через заставу у 8 млн євро. Про це повідомляє французька газета Le Monde.

Російський мільярдер Олексій Кузьмичов, який є основним акціонером Альфа-груп, до якого входить Альфа-Банк, вийшов із під варти через заставу у 8 млн євро.
Фото: starhit

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За даними видання, що Кузьмичова затримала французька поліція через звинувачення у відмиванні коштів та податкове шахрайство. Через два дні тримання під вартою російський олігарх представ перед слідчим суддею фінансового відділу паризького суду.

Попри запит прокуратури про взяття його під варту, Кузьмичов вийшов із суду вільним, із зобов'язанням сплатити заставу у розмірі 8 млн євро. При цьому йому заборонили залишати територію Франції.

Також французька поліція провела обшуки на віллі в Сен-Тропе, де проживав Кузьмічов, і в його приватному готелі в Парижі. У цих операціях були залучені сорок поліцейських з Raid і BRI, які відповідали за безпеку приміщень.

Видання з посиланням на власні джерела, стверджує, що розслідування проти Кузьмичова розпочалося в лютому 2023 року.

«Підозрюване шахрайство пов'язане з володінням майном у Франції та незадекларованими доходами», — повідомило Le Monde джерело в судовій системі.

Ця версія була підкріплена звітом Tracfin, підрозділу фінансової розвідки Берсі, влітку 2022 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що суд у Франції в понеділок розпорядився взяти під варту російського олігарха Олексія Кузьмічова, який перебуває під санкціями ЄС з початку повномасштабної війни рф проти України.

Олексій Кузьмічов перебуває в європейських санкційних списках із березня 2022 року.

Крім того, ЄС називає Кузьмічова близьким до російського президента з огляду на те, як путін надав підтримку інвестиційним планам Альфа-груп за лояльність до влади Кремля.

За даними журналу Forbes, статки Кузьмічова становлять майже $6,5 млрд.

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Джерело: Мінфін
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