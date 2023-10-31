У Франції арештували співвласника російського Альфа-Банку — ЗМІ

Суд у Франції в понеділок розпорядився взяти під варту російського олігарха Олексія Кузьмічова, який перебуває під санкціями ЄС з початку повномасштабної війни рф проти України. Про це повідомляє французька газета Le Monde.

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Національна фінансова прокуратура Франції висунула кілька пунктів звинувачень проти російського олігарха, зокрема податкове шахрайство й порушення санкцій Європейського Союзу.

За даними видання, Кузьмічова в понеділок затримали правоохоронці на території Франції. Незрозуміло, як саме він туди потрапив, оскільки санкції передбачають заборону в'їзду на територію ЄС.

Крім того, близько 60 поліцейських здійснили обшук у кількох його будинках, зокрема особняку в Парижі і віллі в Сен-Тропе, що на півдні Франції.

Джерело, близьке до олігарха, сказало Le Monde, що той перебував на французькій території незабаром після запровадження проти нього санкцій.

Олексій Кузьмічов перебуває в європейських санкційних списках із березня 2022 року. Він є основним акціонером Альфа-груп, до якого входить Альфа-Банк, один з найбільших російських платників податків.

Крім того, ЄС називає Кузьмічова близьким до російського президента з огляду на те, як путін надав підтримку інвестиційним планам Альфа-груп за лояльність до влади Кремля.

За даними журналу Forbes, статки Кузьмічова становлять майже $6,5 млрд.