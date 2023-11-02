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2 листопада 2023, 10:44 Читать на русском

Курс валют на 2 листопада: Долар та євро дешевшають на готівковому ринку

У четвер, 2 листопада, на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 8 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.

У четвер, 2 листопада, на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу.
Фото: pixabay.com

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Валютний ринок

В обмінниках долар подешевшав на 3 копійки у купівлі та подорожчав на 2 копійки у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−37,90 грн. Євро купують за 39,72 грн, а продають за 40,37 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,80−37,87, євро — 40,10−40,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,35−36,37 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,54−38,56 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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