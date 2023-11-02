У четвер, 2 листопада, на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 8 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.
Курс валют на 2 листопада: Долар та євро дешевшають на готівковому ринку
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
В обмінниках долар подешевшав на 3 копійки у купівлі та подорожчав на 2 копійки у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−37,90 грн. Євро купують за 39,72 грн, а продають за 40,37 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,80−37,87, євро — 40,10−40,20 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,35−36,37 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,54−38,56 грн/євро.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Запрошуємо на найбільшу конференцію з інвестицій від Мінфіну — Жити на відсотки.
Це унікальний шанс дізнатися про таємниці інвестицій від експертів: найактуальніші стратегії, практичні поради та можливість поповнити свій інвестиційний арсенал.
Простими словами про важливе! Приєднуйся до нас за цим посиланням !
Коментарі