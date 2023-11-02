Минулої доби українські захисники ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 302 420 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога з 1 листопада: 930 російських окупантів, 18 танків та 2 ракети
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Втрати ворога
- особового складу — близько 302420 (+930) осіб,
- танків — 5241 (+18) од,
- бойових броньованих машин — 9877 (+43) од,
- артилерійських систем — 7292 (+42) од,
- РСЗВ — 850 (+4) од,
- засоби ППО — 566 (+3) од,
- літаків — 322 (+1) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5488 (+20),
- крилаті ракети — 1549 (+2),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9658 (+34) од,
- спеціальна техніка — 1032 (+13).
Джерело: Мінфін
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