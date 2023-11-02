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2 листопада 2023, 8:16 Читать на русском

Втрати ворога з 1 листопада: 930 російських окупантів, 18 танків та 2 ракети

Минулої доби українські захисники ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 302 420 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Минулої доби українські захисники ліквідували ще 930 окупантів.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Втрати ворога

  • особового складу — близько 302420 (+930) осіб,
  • танків — 5241 (+18) од,
  • бойових броньованих машин — 9877 (+43) од,
  • артилерійських систем — 7292 (+42) од,
  • РСЗВ — 850 (+4) од,
  • засоби ППО — 566 (+3) од,
  • літаків — 322 (+1) од,
  • гелікоптерів — 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5488 (+20),
  • крилаті ракети — 1549 (+2),
  • кораблі /катери — 20 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9658 (+34) од,
  • спеціальна техніка — 1032 (+13).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Gonza
Gonza
2 листопада 2023, 9:38
#
Станом на зараз.ОКУПОВАНО:
Харківська область 2.01%
Луганська область 98.38 %
Донецька область 56.81 %
Запорізька область 72.47 %
Херсонська область 72.13 %
А Р Крим 100%
Миколаївська область 0.56%
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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
2 листопада 2023, 10:29
#
Армия украинского стандарта должна была бы продвигаться со скоростью 30 км в день, прорывая российские оборонительные рубежи. «Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], то четырех месяцев должно было хватить, чтобы дойти до Крыма, воевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова пойти туда и обратно», — саркастически говорит генерал Залужный. Вместо этого он наблюдал, как его войска и техника застревали на минных полях на подступах к Бахмуту на востоке, как его технику, поставленную с Запада, расстреливала российская артиллерия и беспилотники. Такая же история развернулась и на главном направлении наступления, на юге, где новосозданные и неопытные бригады, несмотря на то, что были оснащены современным западным снаряжением, сразу же столкнулись с проблемами, отмечает «The Economist».
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Gonza
Gonza
2 листопада 2023, 11:03
#
Вже доведено — 40 млрд гривень, вкрадених з МО. Це ціна 2 ескадрилей F-16, через відсутність яких щодня гинуть хлопці. Є особа, яка відповідальна за цю крадіжку. І є особа, яка відповідальна за призначення цього крадія. У будь-якій демократичній країні це імпічмент і тюрма.
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