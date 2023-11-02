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2 листопада 2023, 8:33 Читать на русском

H&M повертається: Шведська група до кінця листопада почне відновлювати роботу своїх магазинів в Україні

Шведська група H&M до кінця листопада почне відновлювати роботу своїх магазинів в Україні, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі The Village.

Шведська група H&M до кінця листопада почне відновлювати роботу своїх магазинів в Україні, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі The Village.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниОстаточне підтвердження«Цього тижня наші дипломати у Стокгольмі отримали остаточне підтвердження, що українські магазини H&M, які були закриті у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії, почнуть відновлювати роботу вже в листопаді цього року», — сказав він.
Фото:depositphotos.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Остаточне підтвердження

«Цього тижня наші дипломати у Стокгольмі отримали остаточне підтвердження, що українські магазини H&M, які були закриті у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії, почнуть відновлювати роботу вже в листопаді цього року», — сказав він.

У H&M не коментують, які саме магазини відкриють першими.

Читайте: H&M готує до відкриття в Україні шість магазинів

«Жіночий, чоловічий і дитячий одяг буде доступний у всіх магазинах, а лінійка спортивного одягу H&M Move й товарів для дому H&M Home — в окремих магазинах. Одяг, який був у магазинах під час закриття, також буде частиною комерційної пропозиції, додатково до нової колекції», — цитує видання представників бренду.

Запрошуємо на найбільшу конференцію щодо інвестицій від «Мінфіну» — «Жити на відсотки».

Це унікальний шанс дізнатися про таємниці інвестицій від експертів: найактуальніші стратегії, практичні поради та можливість поповнити свій інвестиційний арсенал. Простими словами про важливе!

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Джерело: Мінфін
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