H&M повертається: Шведська група до кінця листопада почне відновлювати роботу своїх магазинів в Україні

Шведська група H&M до кінця листопада почне відновлювати роботу своїх магазинів в Україні, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі The Village .

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Остаточне підтвердження

«Цього тижня наші дипломати у Стокгольмі отримали остаточне підтвердження, що українські магазини H&M, які були закриті у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії, почнуть відновлювати роботу вже в листопаді цього року», — сказав він.

У H&M не коментують, які саме магазини відкриють першими.

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«Жіночий, чоловічий і дитячий одяг буде доступний у всіх магазинах, а лінійка спортивного одягу H&M Move й товарів для дому H&M Home — в окремих магазинах. Одяг, який був у магазинах під час закриття, також буде частиною комерційної пропозиції, додатково до нової колекції», — цитує видання представників бренду.