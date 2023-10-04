Магазини H&M повернуться до роботи в Україні наприкінці листопада — початку грудня, повідомили NV Бізнес три джерела — директори торгових центрів та консультант із комерційної нерухомості.
H&M готує до відкриття в Україні шість магазинів
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Що відомо
Мережа готова відкрити шість магазинів, які знаходяться в київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens.
До повномасштабного вторгнення мережа також управляла магазином в Одесі в ТРЦ Riviera та в Харкові в ТРЦ Nikolsky. Їх планують відкрити пізніше — у другу чергу.
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«H&M хотіли відкритись раніше, однак зіштовхнулись із дефіцитом персоналу, — говорить директор торгового центру, який попросив не називати його імені. — За півтора року простою частина співробітників звільнились, хтось пішов захищати Україну, хтось виїхав з України».
Коментарі - 2
Как-то в «Республику» ехать тяжеловато -метро. маршрутки, пробки и т. п.