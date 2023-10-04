H&M готує до відкриття в Україні шість магазинів

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Що відомо

Мережа готова відкрити шість магазинів, які знаходяться в київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens.

До повномасштабного вторгнення мережа також управляла магазином в Одесі в ТРЦ Riviera та в Харкові в ТРЦ Nikolsky. Їх планують відкрити пізніше — у другу чергу.

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«H&M хотіли відкритись раніше, однак зіштовхнулись із дефіцитом персоналу, — говорить директор торгового центру, який попросив не називати його імені. — За півтора року простою частина співробітників звільнились, хтось пішов захищати Україну, хтось виїхав з України».