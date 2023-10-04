H&M готує до відкриття в Україні шість магазинів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

4 жовтня 2023, 9:41 Читать на русском

H&M готує до відкриття в Україні шість магазинів

Магазини H&M повернуться до роботи в Україні наприкінці листопада — початку грудня, повідомили NV Бізнес три джерела — директори торгових центрів та консультант із комерційної нерухомості.

Магазини H&M повернуться до роботи в Україні наприкінці листопада — початку грудня, повідомили NV Бізнес три джерела — директори торгових центрів та консультант із комерційної нерухомості.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоМережа готова відкрити шість магазинів, які знаходяться в київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Мережа готова відкрити шість магазинів, які знаходяться в київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens.

До повномасштабного вторгнення мережа також управляла магазином в Одесі в ТРЦ Riviera та в Харкові в ТРЦ Nikolsky. Їх планують відкрити пізніше — у другу чергу.

Читайте: H&M прозвітувала про шестиразове зростання чистого прибутку

«H&M хотіли відкритись раніше, однак зіштовхнулись із дефіцитом персоналу, — говорить директор торгового центру, який попросив не називати його імені. — За півтора року простою частина співробітників звільнились, хтось пішов захищати Україну, хтось виїхав з України».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 жовтня 2023, 10:46
#
А вещевой рынок «Троещена» выкупить не хотите? Там дефицита персонала нет.
Как-то в «Республику» ехать тяжеловато -метро. маршрутки, пробки и т. п.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
4 жовтня 2023, 11:50
#
В таких конторах персонал подбирают не по профессиональным знаниям и умениям, а по морде лица, кому до 25-ти…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами