Національний банк України встановив на 2 листопада 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,2655 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.
НБУ підвищив офіційний курс гривні на копійку
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Валютний ринок
НБУ на 2 листопада встановив офіційний курс євро на рівні 38,23.
До закриття міжбанку курс долара виріс на 11 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчав на 8 копійок у купівлі та продажу.
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