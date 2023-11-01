Національний банк України встановив на 1 листопада 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,2812 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 8 копійок.
НБУ підвищив офіційний курс гривні на вісім копійок
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Валютний ринок
НБУ на 1 листопада встановив офіційний курс євро на рівні 38,54.
До закриття міжбанку курс долара знизився на 9 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшав на 16 копійок у купівлі та продажу.
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