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1 листопада 2023, 17:54 Читать на русском

НБУ тимчасово зупинив ліцензії трьом страховикам

Національний банк застосував до трьох страховиків заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк застосував до трьох страховиків заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.
Фото: НБУ

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Кому призупинили ліцензії

  • ПРАТ «Страхова компанія «Форміка» (ЄДРПОУ 22917331),
  • ПРАТ «Страхова компанія «Велтлінер» (ЄДРПОУ 25285050),
  • ПРАТ «Страхова компанія «Престиж» (ЄДРПОУ 38272117).

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 30 жовтня 2023 року.

«Зазначені страхові компанії станом на 30 червня 2023 року не дотримувалися нормативу платоспроможності та достатності капіталу», — йдеться в повідомленні.

Страховики мають час для усунення порушень, що стали підставою для застосування заходів впливу, строком до 29 листопада 2023 року. Рішення набрали чинності з 31 жовтня 2023 року.

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В НБУ зазначили, що страховики, до яких Нацбанк застосував зазначений захід впливу, здійснюють діяльність у сегменті non-life.

За результатами аналізу звітності за дев’ять місяців 2023 року:

  • ПРАТ «СК «Форміка» отримало 1 414 тис. грн страхових премій, здійснило 466 тис. грн страхових виплат. Частка ринку компанії за дев’ять місяців 2023 року становила 0,005%.
  • ПРАТ «СК «Велтлінер» отримало 39 631 тис. грн страхових премій, здійснило 9 788 тис. грн страхових виплат. Частка ринку компанії за дев’ять місяців 2023 року становила 0,13%.
  • ПРАТ «СК «Престиж» отримало 67 279 тис. грн страхових премій, здійснило 10 327 тис. грн страхових виплат. Частка ринку компанії за дев’ять місяців 2023 року становила 0,22%.

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Джерело: Мінфін
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