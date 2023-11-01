У Києві обмежили максимальну швидкість на дорогах

У Києві з 1 листопада до 1 квітня запровадили єдиний швидкісний режим — швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що на ділянках, де в попередній період була дозволена швидкість 80 км/год, вже демонтували знаки обмеження швидкості «80».

В КМДА нагадали, що раніше було визначено 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год у період з 1 квітня до 31 жовтня:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об'єкта).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів 20 жовтня вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни здебільшого зумовлені необхідністю наближення українського законодавства до законодавства Євросоюзу. Національна поліція надала роз’яснення щодо змін у ПДР.