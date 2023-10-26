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26 жовтня 2023, 14:04 Читать на русском

Нові правила дорожнього руху: у Нацполіції роз’яснили, що змінилося

Кабінет міністрів 20 жовтня вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни здебільшого зумовлені необхідністю наближення українського законодавства до законодавства Євросоюзу. Національна поліція надала роз’яснення щодо змін у ПДР.

Кабінет міністрів 20 жовтня вніс зміни до Правил дорожнього руху.
Фото: freepik.com

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Позначення транспортного засобу

Раніше, з метою позначення транспортного засобу, що рухається у світлу пору доби поза межами населеного пункту, з 1 жовтня по 1 травня повинні були бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.

Тепер такий часовий проміжок відмінено, і зазначене правило для транспортних засобів застосовується постійно.

В Нацполіції зазначили, що практика постійного застосування денних ходових вогнів (ближнього світла фар) позитивно зарекомендувала себе в ряді європейських країн.

За результатами дослідження Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху (SWOV), завдяки використанню денних ходових вогнів (ближнього світла фар) кількість ДТП у світлу пору доби скоротилася на 10−15%.

Перевезення дітей

Забороняється перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см, (порівняно з попередніми вимогами до зросту дитини — 145 см) у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.

«Використання дитячих утримуючих систем — це не лише пасивна безпека вашої дитини, її життя та здоров'я, але й імовірність того, що у випадку ДТП вона залишиться живою чи отримає менш серйозні травми», — зазначили у Нацполіції.

Зупинка транспортного засобу

Також на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 або 6.15.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українські водії тепер можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Три літри
Три літри
26 жовтня 2023, 14:35
#
Зміни здебільшого зумовлені необхідністю наближення українського законодавства до законодавства Євросоюзу…Раніше, з метою позначення транспортного засобу, що рухається у світлу пору доби поза межами населеного пункту, з 1 жовтня по 1 травня повинні були бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.
Тепер такий часовий проміжок відмінено, і зазначене правило для транспортних засобів застосовується постійно.

В Євросоюзі є легальна процедура омологації яка як пам’ятаю навіть не потребує нашої улюбленої української сертифікації та іншої бюрократії: купив ДХВ, встановив — катайся спокійно і не переймайся що не ввімкнув ближне.
+
0
Три літри
Три літри
26 жовтня 2023, 14:45
#
Також на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 або 6.15.

Це правило було і раніше, ви хоч хтось маєте ВУ чи вся редакція пішоходи?
Тут лише додали в перелік інші знаки яки позначають місця паркування та виправили помилку яка з’явилась 1 листопада 2021 року коли змінилась нумерація інформаційних знаків і 5.38 замість місця стоянки став пішоходним переходом.

27.2. На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:

в) зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.38 або 6.15;
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