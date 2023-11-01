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1 листопада 2023, 11:24 Читать на русском

В Україні майже у два рази поменшало викрадень авто — Опендатабот

За 9 місяців 2023 року зареєстровано 1191 провадження щодо незаконного заволодіння транспортним засобом за статтею 289 ККУ. Це майже вдвічі менше порівняно з відповідним періодом 2021 року. Про це йдеться в даних Опендатабот.

За 9 місяців 2023 року зареєстровано 1191 провадження щодо незаконного заволодіння транспортним засобом за статтею 289 ККУ.
Фото:depositphotos

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Падіння кількості викрадень

Кількість проваджень щодо викрадень авто (стаття 289 ККУ) падає з 2017 року — приблизно на чверть за рік. Виключенням став 2022 — саме на цей рік припав всплеск автоугонів: +45% до 2021 року.

У 2023 році, в середньому, в Україні відкривають 130 проваджень про викрадення авто на місяць. Варто зазначити, що після сплеску угонів авто на початку 2022 (460 випадків на місяць), вже у другому півріччі ця цифра та повернулася до середніх показників до початку повномасштабного вторгнення. У 2021 році цей показник склав 240 проваджень на місяць.

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Зауважимо, що кількість проваджень, які доходять до суду, зростає рік до року.

Загалом частка таких справ підвищилася майже удвічі: з 25,5% у 2017 році до 54% у 2021 році. Єдиним виключенням став перший рік повномасштабного вторгнення — у 2022 році цей показник впав до 19%.

Проте, вже за перші 9 місяців 2023 року до суду дійшло 55% проваджень — це 651 справа з 1191, а у 787 справах (66%) було вручено підозри.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
1 листопада 2023, 12:41
#
Дядьки з автоматами по ночах…
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