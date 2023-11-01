У Мінцифри розповіли про зміни послуги допомоги для переселенців. Сервіс у «Дії» тимчасово не працюватиме

З 1 листопада комплексна послуга — Допомога для внутрішньо переміщених осіб — буде тимчасово недоступною в «Дії», адже Мінцифри спільно з Мінсоцполітики оновлюють сервіси. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Якщо вам необхідно отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, поки сервіс у „Дії“ не працює, зможете зробити це офлайн», — зазначили у відомстві.

Що зміниться після оновлення сервісу

подати заяву можна буде одразу на всю родину: дітей, чоловіка чи дружину;

виплати отримуватимуть діти ВПО, які народилися після переїзду сімʼї;

зміняться умови виплат: фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах.

Детальніше дізнатися про зміни можна на сайті Мінсоцполітики або звернувшись до органу соціального захисту населення.

Читайте також: У жовтні на виплати ВПО вже спрямували понад 5,6 мільярда

Які послуги для ВПО працюватимуть у «Дії» як раніше

зміна фактичного проживання;

скасування статусу ВПО.

«Якщо ви отримували допомогу раніше, то ви одержуватимете її ще протягом кількох місяців. Уряд з 1 серпня продовжив виплати ще на пів року. Далі допомогу буде продовжено тим громадянам, які відповідають умовам», — йдеться у повідомленні.