З 1 листопада комплексна послуга — Допомога для внутрішньо переміщених осіб — буде тимчасово недоступною в «Дії», адже Мінцифри спільно з Мінсоцполітики оновлюють сервіси. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
У Мінцифри розповіли про зміни послуги допомоги для переселенців. Сервіс у «Дії» тимчасово не працюватиме
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«Якщо вам необхідно отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, поки сервіс у „Дії“ не працює, зможете зробити це офлайн», — зазначили у відомстві.
Що зміниться після оновлення сервісу
- подати заяву можна буде одразу на всю родину: дітей, чоловіка чи дружину;
- виплати отримуватимуть діти ВПО, які народилися після переїзду сімʼї;
- зміняться умови виплат: фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах.
Детальніше дізнатися про зміни можна на сайті Мінсоцполітики або звернувшись до органу соціального захисту населення.
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Які послуги для ВПО працюватимуть у «Дії» як раніше
- зміна фактичного проживання;
- скасування статусу ВПО.
«Якщо ви отримували допомогу раніше, то ви одержуватимете її ще протягом кількох місяців. Уряд з 1 серпня продовжив виплати ще на пів року. Далі допомогу буде продовжено тим громадянам, які відповідають умовам», — йдеться у повідомленні.
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