У Мінцифри розповіли про зміни послуги допомоги для переселенців. Сервіс у «Дії» тимчасово не працюватиме

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

1 листопада 2023, 13:05 Читать на русском

У Мінцифри розповіли про зміни послуги допомоги для переселенців. Сервіс у «Дії» тимчасово не працюватиме

З 1 листопада комплексна послуга — Допомога для внутрішньо переміщених осіб — буде тимчасово недоступною в «Дії», адже Мінцифри спільно з Мінсоцполітики оновлюють сервіси. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

З 1 листопада комплексна послуга — Допомога для внутрішньо переміщених осіб — буде тимчасово недоступною в «Дії», адже Мінцифри спільно з Мінсоцполітики оновлюють сервіси.
Фото: khm.gov.ua

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Якщо вам необхідно отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, поки сервіс у „Дії“ не працює, зможете зробити це офлайн», — зазначили у відомстві.

Що зміниться після оновлення сервісу

  • подати заяву можна буде одразу на всю родину: дітей, чоловіка чи дружину;
  • виплати отримуватимуть діти ВПО, які народилися після переїзду сімʼї;
  • зміняться умови виплат: фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах.

Детальніше дізнатися про зміни можна на сайті Мінсоцполітики або звернувшись до органу соціального захисту населення.

Читайте також: У жовтні на виплати ВПО вже спрямували понад 5,6 мільярда

Які послуги для ВПО працюватимуть у «Дії» як раніше

  • зміна фактичного проживання;
  • скасування статусу ВПО.

«Якщо ви отримували допомогу раніше, то ви одержуватимете її ще протягом кількох місяців. Уряд з 1 серпня продовжив виплати ще на пів року. Далі допомогу буде продовжено тим громадянам, які відповідають умовам», — йдеться у повідомленні.

Запрошуємо на найбільшу конференцію щодо інвестицій від Мінфіну — Жити на відсотки.

Це унікальний шанс дізнатися про таємниці інвестицій від експертів: найактуальніші стратегії, практичні поради та можливість поповнити свій інвестиційний арсенал. Простими словами про важливе!

Приєднуйся до нас за цим посиланням !

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
1 листопада 2023, 13:54
#
Пхаха, чергове підтвердження «передових» технологій Мінцирка коли для оновлення послуги її треба зупиняти на тривалий час. Сподіваюсь вони нарешті знайшли нормальних архитекторів та програмістів і ті перероблять цей шлак на щось сучасне.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 листопада 2023, 14:01
#
Ты же сам, Виталик, знаешь ответ! В нашей стране самое главное — …погодження кошторису… а остальное это уже …как получится…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами