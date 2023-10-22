У жовтні на виплати внутрішньо переміщеним особам вже спрямовано понад 5,6 млрд гривень. Про це міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у телеграмі.
У жовтні на виплати ВПО вже спрямували понад 5,6 мільярда
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Виплати ВПО
Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тис. грн особам з інвалідністю і дітям та 2 тис. грн для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.
«Зокрема, на виплати ВПО у першому періоді жовтня було спрямовано більш ніж 5,64 млрд грн. Таким чином, фінансову підтримку від держави отримали майже 2,5 мільйона внутрішніх переселенців», — зазначили у Мінреінтеграції.
Загалом з початку року профінансовано виплати ВПО на загальну суму 61,3 млрд гривень.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що обсяги фінансування виплат ВПО у 2024 році збережуться на рівні поточного року.
Джерело: Мінфін
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