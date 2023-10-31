Найпопулярніші кросовери у світі. Що краще купують у 2023 році

У світовому рейтингу найбільш продаваних кросоверів у 2023 році Tesla Model Y стала новим лідером. При цьому Audi Q5 і Honda Hr-V вперше потрапили в топ-10. Про це повідомляє Foсus2Movе.

Найбільш продаваним кросовером за перші 3 квартали 2023 року стала Tesla Model Y, яка лідирує з 888 686 продажами (+66,7%).

На другому місці розташувався лідер минулого року Toyota RAV4 із показником 652 865 реалізованих авто, що на 1,2% менше, ніж торік.

Замикає лідерську трійку Honda CR-V — 498 141 од. (+9,1%).

Читайте також: Укравтопром: Вживані електромобілі дешевшають швидше за авто з ДВЗ

Топ-10 кросоверів на ринку 2023 року