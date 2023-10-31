У світовому рейтингу найбільш продаваних кросоверів у 2023 році Tesla Model Y стала новим лідером. При цьому Audi Q5 і Honda Hr-V вперше потрапили в топ-10. Про це повідомляє Foсus2Movе.
Найпопулярніші кросовери у світі. Що краще купують у 2023 році
Найбільш продаваним кросовером за перші 3 квартали 2023 року стала Tesla Model Y, яка лідирує з 888 686 продажами (+66,7%).
На другому місці розташувався лідер минулого року Toyota RAV4 із показником 652 865 реалізованих авто, що на 1,2% менше, ніж торік.
Замикає лідерську трійку Honda CR-V — 498 141 од. (+9,1%).
Читайте також: Укравтопром: Вживані електромобілі дешевшають швидше за авто з ДВЗ
Топ-10 кросоверів на ринку 2023 року
- Tesla Model Y — 888 686 од. (+66,7%);
- Toyota RAV4 — 652 865 од. (-1,2%);
- Honda CR-V — 498 141 од. (+9,1%);
- Hyundai Tucson — 463 318 од. (+12,4%);
- Kia Sportage — 385 378 од. (+11,8%);
- Volkswagen Tiguan — 375 824 од. (14,2%);
- Mazda CX-5 — 262 195 од. (-2,3%);
- Volkswagen T-Roc — 260 490 од. (+8,6%);
- Audi Q5 — 248 657 од. (+19,1%);
- Honda HR-V — 246 962 од. (+20,6%).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі