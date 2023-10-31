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31 жовтня 2023, 16:35 Читать на русском

Найпопулярніші кросовери у світі. Що краще купують у 2023 році

У світовому рейтингу найбільш продаваних кросоверів у 2023 році Tesla Model Y стала новим лідером. При цьому Audi Q5 і Honda Hr-V вперше потрапили в топ-10. Про це повідомляє Foсus2Movе.

У світовому рейтингу найбільш продаваних кросоверів у 2023 році Tesla Model Y стала новим лідером.
Фото: wikipedia.org

Найбільш продаваним кросовером за перші 3 квартали 2023 року стала Tesla Model Y, яка лідирує з 888 686 продажами (+66,7%).

На другому місці розташувався лідер минулого року Toyota RAV4 із показником 652 865 реалізованих авто, що на 1,2% менше, ніж торік.

Замикає лідерську трійку Honda CR-V — 498 141 од. (+9,1%).

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Топ-10 кросоверів на ринку 2023 року

  • Tesla Model Y — 888 686 од. (+66,7%);
  • Toyota RAV4 — 652 865 од. (-1,2%);
  • Honda CR-V — 498 141 од. (+9,1%);
  • Hyundai Tucson — 463 318 од. (+12,4%);
  • Kia Sportage — 385 378 од. (+11,8%);
  • Volkswagen Tiguan — 375 824 од. (14,2%);
  • Mazda CX-5 — 262 195 од. (-2,3%);
  • Volkswagen T-Roc — 260 490 од. (+8,6%);
  • Audi Q5 — 248 657 од. (+19,1%);
  • Honda HR-V — 246 962 од. (+20,6%).
Джерело: Мінфін
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