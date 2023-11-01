Курс валют на 1 листопада: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У середу, 1 листопада, на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у покупці та у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подешевшало на 10 копійок.

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Валютний ринок

В обмінниках долар подешевшав на 8 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Курс євро у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу на 2 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−37,90 грн. Євро купують за 39,80 грн, а продають за 40,40 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,77−37,85, євро — 40,10−40,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,24−36,26 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,29−38,30 грн/євро.

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