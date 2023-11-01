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1 листопада 2023, 9:14 Читать на русском

ЄС готує новий пакет санкцій проти рф з торговими обмеженнями на $5,3 млрд

Європейський союз розглядає новий пакет санкцій проти росії з торговими обмеженнями на $5,3 млрд. Про це пише Bloomberg з посиланням на проінформовані джерела.

Європейський союз розглядає новий пакет санкцій проти росії з торговими обмеженнями на $5,3 млрд.
Фото: depositphotos

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Що відомо про пакет

12-й пакет санкцій ЄС має посилити обмеження на джерела доходів і промисловість москви та обмежити здатність кремля годувати свою військову машину, зазначає агентство.

Експортні обмеження планується запровадити на зварювальні апарати, хімікати та технології, що застосовуються в оборонному секторі.

Також розглядається заборона на ліцензування програмного забезпечення та обмеження на імпорт металів та алюмінієвих виробів.

Єврокомісія наразі проводить консультації з країнами-членами ЄС з цього питання.

Читайте: Набув чинності 11-й пакет санкцій ЄС проти росії. Що він передбачає

Нагадаємо

У червні Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти росії.

Новий санкційний пакет забороняє транзит через територію рф більшої кількості товарів і технологій, які можуть використовуватися для військових потреб, авіації чи космічної індустрії та авіаційного і ракетного палива — для товарів, які везуть з ЄС до третіх країн.

У санкційний список внесли додаткові 87 компаній за пряму підтримку російського ВПК — до них застосують суворіші експортні обмеження.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 листопада 2023, 10:01
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Все что не отражается на цене дешевой водки и пельменей им , гражданам рф, до ФОНОРЯ.
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