Європейський союз розглядає новий пакет санкцій проти росії з торговими обмеженнями на $5,3 млрд. Про це пише Bloomberg з посиланням на проінформовані джерела.
ЄС готує новий пакет санкцій проти рф з торговими обмеженнями на $5,3 млрд
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Що відомо про пакет
12-й пакет санкцій ЄС має посилити обмеження на джерела доходів і промисловість москви та обмежити здатність кремля годувати свою військову машину, зазначає агентство.
Експортні обмеження планується запровадити на зварювальні апарати, хімікати та технології, що застосовуються в оборонному секторі.
Також розглядається заборона на ліцензування програмного забезпечення та обмеження на імпорт металів та алюмінієвих виробів.
Єврокомісія наразі проводить консультації з країнами-членами ЄС з цього питання.
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Нагадаємо
У червні Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти росії.
Новий санкційний пакет забороняє транзит через територію рф більшої кількості товарів і технологій, які можуть використовуватися для військових потреб, авіації чи космічної індустрії та авіаційного і ракетного палива — для товарів, які везуть з ЄС до третіх країн.
У санкційний список внесли додаткові 87 компаній за пряму підтримку російського ВПК — до них застосують суворіші експортні обмеження.
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