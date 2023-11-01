ЄС готує новий пакет санкцій проти рф з торговими обмеженнями на $5,3 млрд

Що відомо про пакет

12-й пакет санкцій ЄС має посилити обмеження на джерела доходів і промисловість москви та обмежити здатність кремля годувати свою військову машину, зазначає агентство.

Експортні обмеження планується запровадити на зварювальні апарати, хімікати та технології, що застосовуються в оборонному секторі.

Також розглядається заборона на ліцензування програмного забезпечення та обмеження на імпорт металів та алюмінієвих виробів.

Єврокомісія наразі проводить консультації з країнами-членами ЄС з цього питання.

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Нагадаємо

У червні Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти росії.

Новий санкційний пакет забороняє транзит через територію рф більшої кількості товарів і технологій, які можуть використовуватися для військових потреб, авіації чи космічної індустрії та авіаційного і ракетного палива — для товарів, які везуть з ЄС до третіх країн.

У санкційний список внесли додаткові 87 компаній за пряму підтримку російського ВПК — до них застосують суворіші експортні обмеження.