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1 листопада 2023, 8:37 Читать на русском

З початку великої війни бізнес отримав кредитів на понад 155 мільярдів гривень — Шмигаль

За час повномасштабної війни бізнес отримав майже 40 тис. кредитів на понад 155 млрд грн. Про це під час засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За час повномасштабної війни бізнес отримав майже 40 тис.
Фото: kmu. gov. ua

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Кредити для бізнесу

«За час повномасштабної війни бізнес отримав майже 40 тис. кредитів на 155,5 млрд грн у межах програми 5−7−9», — сказав глава уряду.

Прем'єр-міністр зауважив, що також держава продовжує надавати пільгові кредити та гранти малому та середньому бізнесу.

«Виплатили 2 млрд грн мікрогрантів на власну справу, 2,2 млрд грн переробним підприємствам на розширення виробничих потужностей, 541 млн грн аграріям на висадку садів та створення нових теплиць», — сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що з моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 74 742 кредитів на загальну суму 245,2 млрд грн.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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