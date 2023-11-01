З початку великої війни бізнес отримав кредитів на понад 155 мільярдів гривень — Шмигаль

Прем'єр-міністр зауважив, що також держава продовжує надавати пільгові кредити та гранти малому та середньому бізнесу.

«Виплатили 2 млрд грн мікрогрантів на власну справу, 2,2 млрд грн переробним підприємствам на розширення виробничих потужностей, 541 млн грн аграріям на висадку садів та створення нових теплиць», — сказав Шмигаль.

Раніше «Мінфін» писав, що з моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 74 742 кредитів на загальну суму 245,2 млрд грн.

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