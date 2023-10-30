З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 74 742 кредитів на загальну суму 245,2 млрд грн.
Банки видали пільгових кредитів бізнесу на 1,9 млрд грн
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Скільки видано кредитів
За минулий тиждень у межах Програми видано 454 пільгових кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 292 кредитних договорів на суму 0,57 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 39 920 кредитних договорів на загальну суму 155,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 30 134 кредитних договори на суму 80,2 млрд грн), з яких:
- 9,527 млрд грн — на інвестиційні цілі;
- 9,178 млрд грн — як антикризові кредити;
- 3,747 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
- 35,262 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 58,195 млрд грн — на антивоєнні цілі.
Джерело: Мінфін
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