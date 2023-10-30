Банки видали пільгових кредитів бізнесу на 1,9 млрд грн

Скільки видано кредитів

За минулий тиждень у межах Програми видано 454 пільгових кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 292 кредитних договорів на суму 0,57 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 39 920 кредитних договорів на загальну суму 155,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 30 134 кредитних договори на суму 80,2 млрд грн), з яких: