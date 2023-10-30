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30 жовтня 2023, 13:46 Читать на русском

Банки видали пільгових кредитів бізнесу на 1,9 млрд грн

З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 74 742 кредитів на загальну суму 245,2 млрд грн.

З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 74 742 кредитів на загальну суму 245,2 млрд грн.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниСкільки видано кредитівЗа минулий тиждень у межах Програми видано 454 пільгових кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 292 кредитних договорів на суму 0,57 млрд гривень.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки видано кредитів

За минулий тиждень у межах Програми видано 454 пільгових кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 292 кредитних договорів на суму 0,57 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 39 920 кредитних договорів на загальну суму 155,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 30 134 кредитних договори на суму 80,2 млрд грн), з яких:

  • 9,527 млрд грн — на інвестиційні цілі;
  • 9,178 млрд грн — як антикризові кредити;
  • 3,747 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
  • 35,262 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 58,195 млрд грн — на антивоєнні цілі.
Джерело: Мінфін
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