Біткоїн: Все, що потрібно знати звичайному громадянину

Шукаєте онлайн курс Біткоїна до долара , або ж цікавитеся, що таке криптовалюта біткоїн, блокчейн та чому ця тема така популярна? У цій статті ви знайдете відповіді на свої запитання — все про Біткоїн і чому його називають новим золотом, про блокчейн, курс валют, де і як купувати цю цифрову валюту, та інші поради та рекомендації.

Біткоїн простими словами

Біткоїн — це криптовалюта, або цифрова валюта, яка існує тільки в електронному вигляді. Її немає у вигляді паперових банкнот або металевих монет. Біткоїн (скорочено BTC) можна використовувати для онлайн-платежів та обмінювати на інші валюти, такі як долари США чи євро. Вони зберігаються в електронних гаманцях, які можуть бути як онлайн, так і офлайн, але про це трохи пізніше.

Історія створення Біткоїна

Історія цієї цифрової валюти розпочалась у 2008 році, коли невідомий автор чи група авторів, відомі псевдонімом Сатоші Накамото, опублікували whitepaper, в якому був описаний принцип роботи цифрової валюти та блокчейна. Перша транзакція з використанням криптовалюти Біткоїн була здійснена в січні 2009 року. З тих пір Біткоїн почав набирати популярність, яка не вщухає і досі.

Історія зміни ціни Біткоїна

Ціна цієї криптовалюти має дуже високу волатильність, тобто часті зміни ціни. Почавши всього з $0.003 у 2009 році, вона швидко зросла і досягла $10 к 2011 року. Цей підйом тривав і до 2017 року ціна криптовалюти BTC досягла піку в $19,000. Однак, як і будь-яка інша криптовалюта, Біткоїн був підданий коливанням, і в 2018 році його ціна впала до $3,809.

Що сталося потім? З настанням 2021 року ціна цієї криптовалюти сягнула $46,319. Саме тоді Біткоїн стали називати новим золотом, золотом блокчейну, цифровою валютою майбутнього, оскільки для багатьох звичайних громадян він відкривав неймовірні можливості швидкого збагачення.

Що ж відбувається зараз? У 2023 році ціна криптовалюти BTC трохи знизилася і становила $23,039. Ці коливання відображають динамічну природу криптовалютного ринку і мінливість інвестиційного інтересу до блокчейну та цифрової валюти.

Захист, безпека, довіра до монети BTC

Біткоїн забезпечує високий рівень захисту і безпеки завдяки своїй технології, відомій як блокчейн. Всі транзакції в мережі реєструються в блокчейні — публічному розподіленому реєстрі, який практично неможливо підробити або змінити. Але що таке блокчейн?

Блокчейн — це система, що базується на шифруванні, де кожен блок даних пов'язаний з попереднім, і будь-яке втручання в один блок автоматично вимагає зміни всього ланцюга блоків. Таким чином, навіть найбільш продумані хакери практично безсилі перед цією технологічною захистом. Тому блокчейн вважається дуже надійним, як і криптовалюти (хоча не всі).

Переваги монети

Децентралізація: Біткоїн не залежить від центральних банків або урядів (пам'ятаємо про блокчейн), що забезпечує незалежність і контроль користувачів над своїми фінансами. Замість контролюючого органу тут використовується технологія блокчейн.

Висока швидкість транзакцій: Система дозволяє швидко проводити транзакції в цифровій валюті, особливо порівняно з традиційними банківськими переказами.

Низькі комісії: BTC дозволяє здійснювати глобальні перекази в цифровій валюті з мінімальними комісіями, що робить його економічно привабливим засобом передачі коштів, особливо якщо йдеться про міжнародні перекази. В блокчейн вірять більше, ніж у різні платформи для трансферу грошей.

Недоліки монети

Висока волатильність ціни: Курс валюти Біткоїн може сильно коливатися в короткі періоди часу, що створює ризики для інвесторів і тримачів (так званих холдерів).

Обмежена пропускна спроможність мережі: Іноді мережа блокчейн може стикатися з перевантаженнями, що призводить до затримок у обробці транзакцій і збільшення комісій. Зазвичай це стається в пікові години, коли велика кількість користувачів одночасно хоче торгувати Біткоїном (часто через різкі зміни курсів валют).

Потреба у освіті: Для безпечного використання криптовалют користувачі повинні розуміти технологію блокчейн і заходи безпеки, що може бути викликом для новачків.

Відмінності від звичайних грошей

Основна відмінність Біткоїна від звичайних грошей полягає в його цифровій природі, блокчейні і децентралізації. Bitcoin — це криптовалюта або цифрова валюта, тобто вона існує виключно у електронному вигляді і не контролюється ані центральним банком, ані якою-небудь урядовою організацією.

Це дозволяє користувачам криптовалюти Біткоїн шифрувати і захищати свою інформацію, а також володіти своїми коштами анонімно, без необхідності розголошувати особисту інформацію.

Як створити Біткоїн (майнінг)

Процес створення Біткоїнів, відомий як майнінг, базується на розв'язанні складних математичних завдань за допомогою комп'ютера або іншого спеціалізованого обладнання в мережі блокчейн. За успішне розв'язання цих завдань майнери отримують винагороду у вигляді нових Біткоїнів. Однак майнінг став дуже конкурентним і вимагає значних інвестицій у обладнання та електроенергію.

Як купити Біткоїн

Для того щоб придбати криптовалюту, вам знадобиться гаманець та доступ до криптовалютної біржі. Ви можете купити цифрову валюту за традиційні гроші, такі як долари або євро, а також за інші криптовалюти. Процес купівлі цифрової валюти зазвичай включає наступні кроки:

Вибір криптовалютної біржі або гаманця.

По-перше, виберіть надійну та регульовану біржу, на якій ви плануєте придбати цифрову валюту. Прикладами таких бірж є Binance,Coinbase,Kraken та багато інших, а також вони можуть використовуватися як p2p-платформи. Для децентралізованого гаманця може підходити MetaMask, який є найпопулярнішим. Перевіряйте курси валют на всіх платформах.

Реєстрація облікового запису.

Після вибору біржі вам потрібно буде зареєструвати свій обліковий запис. Це включає в себе надання особистих даних та проходження процедури верифікації. Кожна біржа має власні вимоги до верифікації.

Поповнення рахунку

Після успішної реєстрації вам потрібно поповнити свій рахунок на біржі. Ви можете внести кошти за допомогою традиційних платіжних систем або використовувати криптовалюту для поповнення рахунку.

Покупка Біткоїна

Коли у вас є гроші на рахунку, ви можете переходити до покупки криптовалюти Bitcoin. На біржі є різні способи укладання угод, включаючи ринкові та лімітні ордери.

Крім того, ви можете скористатися сервісом Obmify, щоб знайти потрібний обмінник із найкращими курсами валют і перевести, наприклад, Privat 24 UAH на Bitcoin BTC. На цьому сервісі є рейтинг обмінних пунктів, де ви можете знайти інформацію про курси валют, відгуки, ліміти та резерви, що є дуже зручним. Якщо ж ви користуєтеся Monobank, то також можна здійснити переказ Monobank UAH на Bitcoin BTC.

Зберігання Біткоїна

Після покупки криптовалюти Біткоїн важливо дбати про безпечне зберігання вашої цифрової валюти. Ви можете використовувати холодні або програмні гаманці.

Курс Біткоїна до долара USDT

Курс Біткоїна до долара USDT (Tether) є одним із найважливіших показників для інвесторів і трейдерів криптовалют. Курс Біткоїна до долара постійно змінюється під впливом різних факторів, таких як попит і пропозиція, новини ринку та рішення урядів і регуляторів.

Для відстеження поточного курсу Біткоїна до долара USDT та його динаміки ви можете використовувати різні криптовалютні біржі і фінансові платформи, де є курси валют на крипторинку. Також існують спеціальні графіки та інструменти для аналізу цінових рухів Bitcoin (BTC) та прогнозів. Курс Біткоїна до долара сьогодні та інші курси валют також можна переглядати на Obmify.

Як створити Біткоїн гаманець

Для створення Біткоїн гаманця:

Виберіть тип гаманця: Онлайн або апаратний. Для онлайн гаманця завантажте програму та зареєструйтеся. Це може бути як біржа (Binance, WhiteBit, ByBit), так і децентралізований гаманець типу MetaMask. Створіть гаманець Bitcoin (BTC), слідуючи інструкціям, і збережіть пароль. Отримайте унікальну адресу гаманця, яку ви будете використовувати для його поповнення. Збережіть секретні ключі і не передавайте їх третім особам.

Заключення

Ми сподіваємося, що ця стаття надала вам гарне розуміння того, що таке криптовалюта Біткоїн, блокчейн і як відслідковувати курси валют на крипторинку. Будьте обережні з цифровими валютами і бажаємо успіху в трейдингу та інвестуванні в криптовалюти!