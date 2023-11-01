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1 листопада 2023, 10:15 Читать на русском

Послуга «Замовлення готівкової валюти» на сайті ПУМБ для купівлі в касі банку

Потрібна готівкова валюта? Оформлюйте замовлення валюти на суму від 500 до 9000 USD/EUR на сайті ПУМБ та забирайте готівку в будь-якому відділенні банка.

Замовити валюту через сайт може кожен (окрім громадян рф та рб) — клієнтом ПУМБ бути не обов’язково.

Валюту можна придбати у сумі кратній 100, готівка надається лише крупними купюрами.

Як замовити іноземну валюту на сайті ПУМБ?
• обрати «Замовити готівкову валюту» та ознайомитись з лімітами та комісією за послугу
• зазначити потрібну суму та валюту для замовлення
• обрати відділення та зручну дату для купівлі валюти
• оплатити комісію та дочекатися повідомлення від банку щодо візиту у відділення. Оплата послуги можлива картками будь-якого українського банку.
• завітати до обраного відділення та придбати готівкову валюту

Також, нагадуємо про можливість замовлення готівкової валюти для купівлі в касі через мобільний додаток ПУМБ Online. Для цього необхідно відкрити/скачати додаток ПУМБ Online та обрати: «Більше» -> «Додаткові послуги» -> «Замовити готівкову валюту».

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) — є найбільшим українським банком з приватним капіталом, який майже 32 роки стабільно працює на банківському ринку України. Згідно з актуальними даними НБУ, ПУМБ входить до ТОП-5 банків за розміром депозитного портфеля фізичних осіб у національній валюті та до десяти найбільших банків України за іншими ключовими показниками. ПУМБ входить до переліку системно важливих банків України та є банком, уповноваженим на зберігання готівки НБУ. За 2022 рік банк перерахував до держбюджету понад 1,5 млрд грн. За перше півріччя 2023 року сума перерахованих ПУМБ податків і зборів становить 945 млн грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
kingcity
kingcity
1 листопада 2023, 10:35
#
«оплатити комісію та дочекатися повідомлення від банку» — забули додати, що вартість послуги складає 100−200 грн. в залежності від суми замовленої валюти.
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0
Riojas
Riojas
1 листопада 2023, 11:07
#
Сделайте, пожалуйста, такую услугу для снятия наличной валюты вашим вкладчикам. Просто возможность заказать на отделение, как сделано в привате, в моно.
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+13
Pumbovik
Pumbovik
1 листопада 2023, 11:09
#
Если б можно заказывать синие банкноты за 100 грн, а так нет никакой гарантии что не привезут затертый проштампованный мотлох или 96, которые уже выплевывают машинки в обменниках
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0
Riojas
Riojas
1 листопада 2023, 12:05
#
Справедливости ради, в пумбе приличную валюту привозят. Синий не обещают, но мусор не выдавали.
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