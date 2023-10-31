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Він залишається найбагатшою людиною у світі, випереджаючи голову LVMH Бернара Арно, статки якого становлять $156 млрд.

Вперше з початку червня статки Маска впали нижче $200 млрд. Йому самому належить 13% акцій Tesla.

18 жовтня Tesla повідомила про невтішні результати за третій квартал. Один з аналітиків на Уолл-стріт назвав це «міні-катастрофою». Ціна акцій Tesla впала на 10% після звіту і з того часу продовжує знижуватися. Акції Tesla закрилися на позначці $197,36 у понеділок, знизившись на 21% цього місяця.

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У 2021 році капітал Маска вперше досяг $200 млрд і піку $340 млрд у листопаді того ж року. З того часу статок Маска був нестабільним.

Незважаючи на зниження свого статку цього разу, Маск, як і раніше, залишається найбагатшою людиною у світі.